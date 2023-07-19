Экспорт Украины — что и куда больше всего продают в 2023 году

Инспектор по логистике. Фото: Unplush

Товарооборот Украины превысил прошлогодний показатель на 4%: за шесть месяцев текущего года составил 49,8 млрд долларов. Больше всего экспортируют товары в три страны.

Об этом информирует Государственная таможенная служба.

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По данным таможенной службы, за январь — июнь 2023 года товаров везли на общую сумму — 30,4 млрд долларов, а продали — на 19,4 млрд долларов.

Налогооблагаемый импорт достиг 24,7 млрд долларов, его доля от общих объемов импортируемых товаров — 81%.

Больше всего Украина покупала продукцию у таких стран:

Китай — 4,7 млрд долларов;

Польша — 3,2 млрд долларов;

Турция — 2,4 млрд долларов.

Продавали товаров больше всего в следующие страны:

Польша — на 2,7 млрд долларов;

Румыния — на 1,9 млрд долларов;

Китай — на 1,6 млрд долларов.

Источник: Гостаможслужба

По объемам ввезенных за пол года товаров 67% пришлось на следующие категории:

машины, оборудование и транспорт — 8,9 млрд долларов (при таможенном оформлении в бюджет уплатили 60,9 млрд грн);

топливно-энергетические товары — 5,8 млрд долларов (в бюджет уплатили 39,5 млрд грн);

продукция химической промышленности — 5,5 млрд долларов (в бюджет поступило 37,4 млрд грн).

Наибольший спрос был на такие украинские товары:

продовольствие — 11,7 млрд долларов;

металлы и изделия из них — 2,1 млрд долларов;

машины, оборудование и транспорт — 1,6 млрд долларов.

Во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет поступило 436,5 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, проблем с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, однако не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.

Также мы писали, что президент провел очередное заседание Ставки. Самой главной темой обсуждения было экспорт зерна и безопасность портов.