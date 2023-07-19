Експорт України — що і куди найбільше продають у 2023 році

Інспектор з логістики. Фото: Unplush

Товарообіг України перевищив минулорічний показник на 4%: за шість місяців поточного року сягнув 49,8 млрд доларів. Найбільше експортують товари у три країни.

Про це інформує Державна митна служба.

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За даними митної служби, упродовж січня — червня 2023 року товарів везли на загальну суму — 30,4 млрд доларів, а продали — на 19,4 млрд доларів.

Оподаткований імпорт сягнув 24,7 млрд доларів, його частка від загальних обсягів імпортованих товарів — 81%.

Найбільше Україна купувала продукцію у таких країнах:

Китай — 4,7 млрд доларів;

Польща — 3,2 млрд доларів;

Туреччина — 2,4 млрд доларів.

Продавали товарів найбільше у наступні країни:

Польща — на 2,7 млрд доларів;

Румунія — на 1,9 млрд доларів;

Китай — на 1,6 млрд доларів.

Джерело: Держмитслужба

За обсягами ввезених за пів року товарів 67% припало на такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — 8,9 млрд доларів (при митному оформленні до бюджету сплатили 60,9 млрд грн);

паливно-енергетичні товари — 5,8 млрд доларів (до бюджету сплатили 39,5 млрд грн);

продукція хімічної промисловості — 5,5 млрд доларів (до бюджету надійшло 37,4 млрд грн).

Найбільший попит був на такі українські товари:

продовольство — 11,7 млрд доларів;

метали та вироби з них — 2,1 млрд доларів;

машини, устаткування та транспорт — 1,6 млрд доларів.

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету надійшло 436,5 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.

Також ми писали, що президент провів чергове засідання Ставки. Найголовнішою темою обговорення було експорт зерна та безпека портів.