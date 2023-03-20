Украина и Британия заключили историческое экономическое соглашение, — Reuters
Украина и Великобритания заключили соглашение об упрощенном режиме цифровой торговли. Ожидается, что теперь процессы заключения договоров, перевода денег и наращивания торговли ускорятся.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британского госсекретаря по делам бизнеса и торговли Кэми Баденох.
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Детали сделки
По словам представительницы Британии Баденох, соглашение предоставит Украине гарантированный доступ к финансовым услугам Великобритании во время восстановления путем облегчения трансграничных потоков данных и повышения эффективности электронных транзакций.
"Историческое соглашение о цифровой торговле, подписанное сегодня, прокладывает путь к новой эре современной торговли между нашими двумя странами", — подчеркнула британский госсекретарь.
Что должно измениться
Ранее в украинском правительстве сообщали, что соответствующее соглашение будет предусматривать, в частности:
- уменьшение стоимости администрирования торговли за счет цифровых решений и технологий;
- внедрение принципа "единого окна" для сотрудничества трейдеров и правительственных структур;
- свободный обмен информацией;
- укрепление защиты прав потребителей в онлайн-пространстве;
- обмен финансовыми данными;
- беспошлинный цифровой контент;
- сотрудничество по признанию цифровых документов и т.п.
Сообщалось, что соглашение будет способствовать развитию цифровой экономики, ІТ-бизнеса и искусственного интеллекта.
Также Великобритания продолжит беспошлинный импорт украинских товаров еще на год, до начала 2024-го.
Что еще стоит знать
Напомним, Европейский Союз планирует ужесточить контроль за импортом передовых технологий и других товаров в страны, которые могут использоваться россией в военных целях против Украины. В связи с этим ЕС запросит усиленный мониторинг торговых потоков в странах, куда были перенаправлены поставки из ЕС и G7, таких как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии.