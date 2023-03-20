Украина и Британия заключили историческое экономическое соглашение

Ожидается, что теперь процессы заключения договоров ускорятся

Украина и Великобритания заключили соглашение об упрощенном режиме цифровой торговли. Ожидается, что теперь процессы заключения договоров, перевода денег и наращивания торговли ускорятся.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британского госсекретаря по делам бизнеса и торговли Кэми Баденох.

Детали сделки

По словам представительницы Британии Баденох, соглашение предоставит Украине гарантированный доступ к финансовым услугам Великобритании во время восстановления путем облегчения трансграничных потоков данных и повышения эффективности электронных транзакций.

"Историческое соглашение о цифровой торговле, подписанное сегодня, прокладывает путь к новой эре современной торговли между нашими двумя странами", — подчеркнула британский госсекретарь.

Что должно измениться

Ранее в украинском правительстве сообщали, что соответствующее соглашение будет предусматривать, в частности:

уменьшение стоимости администрирования торговли за счет цифровых решений и технологий;

внедрение принципа "единого окна" для сотрудничества трейдеров и правительственных структур;

свободный обмен информацией;

укрепление защиты прав потребителей в онлайн-пространстве;

обмен финансовыми данными;

беспошлинный цифровой контент;

сотрудничество по признанию цифровых документов и т.п.

Сообщалось, что соглашение будет способствовать развитию цифровой экономики, ІТ-бизнеса и искусственного интеллекта.

Также Великобритания продолжит беспошлинный импорт украинских товаров еще на год, до начала 2024-го.

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский Союз планирует ужесточить контроль за импортом передовых технологий и других товаров в страны, которые могут использоваться россией в военных целях против Украины. В связи с этим ЕС запросит усиленный мониторинг торговых потоков в странах, куда были перенаправлены поставки из ЕС и G7, таких как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии.