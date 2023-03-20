Україна та Британія уклали історичну економічну угоду

Очікується, що тепер процеси укладання договорів прискоряться

Україна та Британія уклали угоду про спрощений режим цифрової торгівлі. Очікується, що тепер процеси укладання договорів, переказу грошей та нарощення торгівлі прискоряться.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на британського держсекретаря у справах бізнесу та торгівлі Кемі Баденох.

Деталі угоди

За словами, представниці Британії Баденох, угода надасть Україні гарантований доступ до фінансових послуг Великої Британії під час відновлення шляхом полегшення транскордонних потоків даних та підвищення ефективності електронних транзакцій.

"Історична угода про цифрову торгівлю, підписана сьогодні, прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між нашими двома країнами", — наголосила британський держсекретар.

Що має змінитися

Раніше в українському уряді повідомляли, що відповідна угода передбачатиме, зокрема:

зменшення вартості адміністрування торгівлі за рахунок цифрових рішень та технологій;

впровадження принципу "єдиного вікна" для співпраці трейдерів та урядових структур;

вільний обмін інформацією;

зміцнення захисту прав споживачів у онлайн-просторі;

обмін фінансовими даними;

безмитний цифровий контент;

співробітництво щодо визнання цифрових документів тощо.

Повідомлялося, що угода сприятиме розвитку цифрової економіки, ІТ-бізнесу та штучного інтелекту.

Також Британія продовжить безмитний імпорт українських товарів ще на рік, до початку 2024-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський Союз планує посилити контроль за імпортом передових технологій та інших товарів до країн, які можуть використовуватися росією у військових цілях проти України. У зв'язку з цим ЄС запросить посилений моніторинг торгових потоків у країнах, куди було перенаправлено постачання з ЄС та G7, таких як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії.