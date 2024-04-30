Украина и ЕК начали переговоры по продлению транспортного безвиза

Грузовики на границе Украины и ЕС. Фото:

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Между Украиной и Еврокомиссией начнутся переговоры о возможном продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок — "транспортного безвиза". ЕК предлагает продлить сделку на минимум 12 месяцев, с возможностью дальнейшего продолжения еще на полгода.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Детали переговоров по продлению "транспортного безвиза"

Министерство восстановления Украины и Европейская Комиссия получили мандат на официальное начало переговоров о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Совет ЕС утвердил соответствующий документ на заседании 29 апреля.

В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить Соглашение, известное как "транспортный безвиз", на минимум 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления еще на полгода. Это позволит осуществлять безвизовые двусторонние перевозки, по крайней мере, до июня 2025 года.

"Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это прямо влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику и импортировать необходимое нашему государству. Со своей стороны, последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении Соглашения было принято вовремя - до конца июня", — подчеркнул Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Также мы писали, что с 1 апреля 2024 г. в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.