Україна та ЄК почали переговори щодо продовження транспортного безвізу

Вантажівки на кордоні України та ЄС. Фото:

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Між Україною та Єврокомісією почнуться перемовини про можливе продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень — "транспортного безвізу". ЄК пропонує подовжити угоду на мінімум 12 місяців, з можливістю подальшого продовження ще на пів року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Деталі перемовин з продовження "транспортного безвізу"

Як зазначається, Міністерство відновлення України та Європейська Комісія отримали мандат на офіційний початок переговорів щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Рада ЄС затвердила відповідний документ на засіданні 29 квітня.

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду, відому як "транспортний безвіз", на мінімум 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на пів року. Це дозволить здійснювати безвізові двосторонні перевезення принаймні до червня 2025 року.

"Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні пів року ми працювали та продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно — до кінця червня", — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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