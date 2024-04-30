Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Україна та ЄС обговорюють продовження "транспортного безвізу" — скільки він ще працюватиме arrow

Україна та ЄС обговорюють продовження "транспортного безвізу" — скільки він ще працюватиме

30 квітня 2024 14:02
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Україна та ЄК почали переговори щодо продовження транспортного безвізу
Вантажівки на кордоні України та ЄС. Фото:
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Між Україною та Єврокомісією почнуться перемовини про можливе продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень — "транспортного безвізу". ЄК пропонує подовжити угоду на мінімум 12 місяців, з можливістю подальшого продовження ще на пів року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читайте також:

Деталі перемовин з продовження "транспортного безвізу"

Як зазначається, Міністерство відновлення України та Європейська Комісія отримали мандат на офіційний початок переговорів щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Рада ЄС затвердила відповідний документ на засіданні 29 квітня.

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду, відому як "транспортний безвіз", на мінімум 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на пів року. Це дозволить здійснювати безвізові двосторонні перевезення принаймні до червня 2025 року.

"Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні пів року ми працювали та продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно — до кінця червня", — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, ми писали, що у Харкові підприємців звільнять від сплати деяких податків. Рішення звільнить місцевих підприємців від обов’язку сплачувати земельний податок, податок на нерухомість, а також єдиний податок для ФОП четвертої групи.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки для фізосіб-підприємців.

Європейський союз
кордон
безвізовий режим
Україна
митниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри