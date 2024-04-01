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Мінімалка, ЄСВ та податки для ФОП — як змінились суми з 1 квітня

1 квітня 2024 09:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Мінімальна зарплата та податки для ФОП — що ще змінилось з 1 квітня
Гривневі купюри у руках. Фото: bankier.pl
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  та податки для фізосіб-підприємців.

Про це йдеться на сайті Податкової служби України.

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Цього місяця мінімальна заробітна плата в країні зросла з 7,1 тис. до 8 тис. грн. Розмір військового збору становить 1,5% від рівня "мінімалки", тобто тепер дорівнюватиме 120 грн.

Оскільки розмір мінімального єдиного соціального внеску становить 22% від мінімальної зарплатні, то він підвищиться з 1,56 тис. грн до 1,76 тис. грн. Як відомо, ЄСВ може сплачувати як роботодавець, так і сам громадянин. В останньому випадку потрібно укласти відповідний договір з Податковою службою та щомісяця здійснювати платежі, що дозволить накопичити стаж та мати право на пенсію.

Через те, що максимальна база нарахування єдиного внеску дорівнює 15 розмірам мінімальних зарплат, то з 1 квітня сума сягне 120 тис. грн.

Податки для ФОП

Також з 1 квітня вищий податок будуть сплачувати фізособи-підприємці:

  • перша група — 302,8 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • друга група — 1,6 тис. грн (20% від мінімальної зарплати).

Третя група ФОП платитиме податок на колишньому рівні:

  • 5% — від доходів для неплатників ПДВ;
  • 3% — від доходів для платників ПДВ.

Окрім того, встановлено нові максимальні ліміти доходів для бізнесменів:

  • перша група — 1,336 тис. грн (167 мінімальних зарплат);
  • друга група — 6,672 тис. грн (834 мінімальних зарплат);
  • третя група — 9,336 тис. грн (1167 мінімальних зарплат).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємства у рамках угоди про партнерство за програмою USAID можуть отримати допомогу у вигляді обладнання та маркетингових послуг. Заявки прийматимуть до кінця квітня 2024 року.

Також ми писали, що у 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям.

ФОП
податки
гроші
мінімальна зарплата

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