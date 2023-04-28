Украина и ЕС синхронизировали стандарты в сфере публичных закупок

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: Telegram

Кабинет министров Украины принял решение Комитета ассоциации Украина-ЕС и Совета ассоциации о взаимном доступе к рынкам публичных закупок друг друга. Таким образом, Украина сделала еще один важный шаг на путь к членству в ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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Шмыгаль подчеркнул, что сегодня правительство делает важный шаг к членству Украины в ЕС.

"Синхронизируем украинские и европейские стандарты в сфере публичных закупок. Приняли решение Комитета ассоциации Украина-ЕС и Совета ассоциации о взаимном доступе к рынкам публичных закупок друг друга. Это касается центральных, региональных, местных органов власти, а также организаций публичного права Украины и Евросоюза", — сообщил глава Кабмина.

Он подчеркнул, что Украина продолжает выполнять евроинтеграционные обязательства и приближать время открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук принял участие в ежегодной конференции спикеров парламентов стран-членов Европейского Союза. Украина впервые участвовала в этом саммите.

Также Стефанчук ранее рассказал, что до декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла все необходимые законы для начала переговоров по полноценному членству в Европейском Союзе. Отчет о проделанной работе был направлен каждому парламентарию Европейского парламента.