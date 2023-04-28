Україна та ЄС синхронізували стандарти у сфері публічних закупівель
Кабінет міністрів України ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Таким чином Україна зробила ще один важливий крок на шлях до членства в ЄС.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Подробиці
Шмигаль наголосив, що сьогодні уряд робить важливий крок до членства України в ЄС.
"Синхронізуємо українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель.Ухвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України та Євросоюзу", — повідомив очільник Кабміну.
Він наголосив, що Україна продовжує виконувати євроінтеграційні зобов’язання та наближати час відкриття переговорів про входження до ЄС.
Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Європейського Союзу. Україна вперше брала участь у цьому саміті.
Також Стефанчук раніше розповів, що до грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила всі необхідні закони для початку переговорів щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. Звіт про виконану роботу було надіслано кожному парламентарію Європейського парламенту.