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Україна та ЄС синхронізували стандарти у сфері публічних закупівель

28 квітня 2023 18:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Україна та ЄС синхронізували стандарти у сфері публічних закупівель
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кабінет міністрів України ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Таким чином Україна зробила ще один важливий крок на шлях до членства в ЄС. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

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Подробиці

Шмигаль наголосив, що сьогодні уряд робить важливий крок до членства України в ЄС.

"Синхронізуємо українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель.Ухвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України та Євросоюзу",  — повідомив очільник Кабміну. 

Він наголосив, що Україна продовжує виконувати євроінтеграційні зобов’язання та наближати час відкриття переговорів про входження до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Європейського Союзу. Україна вперше брала участь у цьому саміті.

Також Стефанчук раніше розповів, що до грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила всі необхідні закони для початку переговорів щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. Звіт про виконану роботу було надіслано кожному парламентарію Європейського парламенту.

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