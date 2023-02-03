Сотрудничество с ЕС — Украина заключила соглашение о едином рынке

Украина заключила с ЕС соглашение о едином рынке: что это значит
Украина заключила соглашение с Европейским Союзом о присоединении к программе "Единый рынок". Подписи под документом поставили премьер Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Об этом сообщает пресс-центр украинского правительства.
-
Штрафы — 17 тыс. грн. и лишение прав: украинским водителям напомнили, за что грозит серьезное наказание
-
Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов
-
Укрэнерго рассказала о ситуации в отечественной энергосистеме: имеется ли дефицит мощности
-
"Вы так коварно напали": Лобода представила откровенную патриотическую песню-обращение к оккупантам
-
"Российский паспорт" эксзамминистра обороны: журналист Ткач извинился за обнародованный фейк
-
Шольц назвал войну в Украине давно задуманным планом рф
-
"На кону связи и деньги": звезда украинского спорта прокомментировала скандальную позицию МОК
-
США пришлют Украине бомбы наземного базирования с GPS-наведением: когда состоится первая поставка
-
Центральную ВВК поймали на выдаче фальшивых документов о непригодности к военной службе
-
Зацелованный и счастливый: одесский зоопарк готовит новый клип ко Дню влюбленных
Что означает "Единый рынок"
По словам главы Кабинета министров, бюджет программы "Единый рынок" составляет 4,2 млрд евро. Одно из ее направлений — повышение конкурентоспособности украинского бизнеса. Участие Украины в этом проекте даст дополнительную поддержку предпринимателям, которые составляют фундамент экономики.
"Единый рынок" — программа, утвержденная на период с 2021 по 2027 год. Ее цель — упрощение доступа на рынки стран Евросоюза и поддержка бизнеса", — говорится в сообщении.
Данная программа подразумевает, в частности, поддержку малого и среднего предпринимательства в странах еврозоны.
1 млрд евро из ее бюджета планируют направить на финансирование программы COSME, специализирующейся на обеспечении доступа бизнесменов к европейскому финансированию.
Программа финансовой поддержки ЕС "Единый рынок" позволит усилить сотрудничество с Евросоюзом, что актуально с учетом евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС.
Программа должна помочь:
- упрощению доступа к рынкам;
- созданию благоприятной бизнес-среды, развитию, росту бизнеса;
- обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и разных секторов экономики (сочетание экосистем, кластеры).
Программа будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года будет отменена единая льготная система налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.
Государственная налоговая служба запланировала в 2023 году посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует встретить проверки с большей вероятностью.