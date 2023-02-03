Сотрудничество с ЕС — Украина заключила соглашение о едином рынке

Она призвана повысить конкурентоспособность украинского бизнеса

Украина заключила соглашение с Европейским Союзом о присоединении к программе "Единый рынок". Подписи под документом поставили премьер Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Об этом сообщает пресс-центр украинского правительства.

Что означает "Единый рынок"

По словам главы Кабинета министров, бюджет программы "Единый рынок" составляет 4,2 млрд евро. Одно из ее направлений — повышение конкурентоспособности украинского бизнеса. Участие Украины в этом проекте даст дополнительную поддержку предпринимателям, которые составляют фундамент экономики.

"Единый рынок" — программа, утвержденная на период с 2021 по 2027 год. Ее цель — упрощение доступа на рынки стран Евросоюза и поддержка бизнеса", — говорится в сообщении.

Данная программа подразумевает, в частности, поддержку малого и среднего предпринимательства в странах еврозоны.

1 млрд евро из ее бюджета планируют направить на финансирование программы COSME, специализирующейся на обеспечении доступа бизнесменов к европейскому финансированию.

Программа финансовой поддержки ЕС "Единый рынок" позволит усилить сотрудничество с Евросоюзом, что актуально с учетом евроинтеграционных процессов и обретения Украиной статуса кандидата в ЕС.

Программа должна помочь:

упрощению доступа к рынкам;

созданию благоприятной бизнес-среды, развитию, росту бизнеса;

обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и разных секторов экономики (сочетание экосистем, кластеры).

Программа будет помогать развитию предпринимательской среды, включая схемы менторства.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года будет отменена единая льготная система налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.

Государственная налоговая служба запланировала в 2023 году посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует встретить проверки с большей вероятностью.