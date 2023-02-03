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Україна уклала з ЄС угоду про єдиний ринок: що це означає

3 лютого 2023 11:59
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Співпраця з ЄС — Україна уклала угоду про єдиний ринок
Вона покликана підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Україна уклала угоду з Європейським Союзом про долучення до програми "Єдиний ринок". Підписи під документом поставили прем'єр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресцентр українського уряду.

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Що означає "Єдиний ринок"

За словами голови Кабінету міністрів, бюджет програми "Єдиний ринок" становить 4,2 млрд євро. Один з її напрямків — підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу. Участь України у цьому проєкті дасть додаткову підтримку підприємцям, котрі становлять фундамент економіки.

"Єдиний ринок" — програма, затверджена на період з 2021 по 2027 рік. Її мета — спрощення доступу на ринки країн Євросоюзу та підтримка бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Дана програма передбачає, зокрема, підтримку малого та середнього підприємництва в країнах єврозони.

1 млрд євро з її бюджету планують направити на фінансування програми COSME, яка спеціалізується на забезпеченні доступу бізнесменів до європейського фінансування.

Програма фінансової підтримки ЄС "Єдиний ринок" дозволить посилити співпрацю з Євросоюзом, що актуально з урахуванням євроінтеграційних процесів та набуття Україною статусу кандидата у ЄС.

Програма має посприяти:

  • спрощенню доступу до ринків;
  • створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку, зростанню бізнесу;
  • забезпеченню конкурентоспроможності та стійкості компаній та різних секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).

Програма допомагатиме розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт.

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.

 

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