Співпраця з ЄС — Україна уклала угоду про єдиний ринок

Вона покликана підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу

Україна уклала угоду з Європейським Союзом про долучення до програми "Єдиний ринок". Підписи під документом поставили прем'єр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресцентр українського уряду.

Що означає "Єдиний ринок"

За словами голови Кабінету міністрів, бюджет програми "Єдиний ринок" становить 4,2 млрд євро. Один з її напрямків — підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу. Участь України у цьому проєкті дасть додаткову підтримку підприємцям, котрі становлять фундамент економіки.

"Єдиний ринок" — програма, затверджена на період з 2021 по 2027 рік. Її мета — спрощення доступу на ринки країн Євросоюзу та підтримка бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Дана програма передбачає, зокрема, підтримку малого та середнього підприємництва в країнах єврозони.

1 млрд євро з її бюджету планують направити на фінансування програми COSME, яка спеціалізується на забезпеченні доступу бізнесменів до європейського фінансування.

Програма фінансової підтримки ЄС "Єдиний ринок" дозволить посилити співпрацю з Євросоюзом, що актуально з урахуванням євроінтеграційних процесів та набуття Україною статусу кандидата у ЄС.

Програма має посприяти:

спрощенню доступу до ринків;

створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку, зростанню бізнесу;

забезпеченню конкурентоспроможності та стійкості компаній та різних секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).

Програма допомагатиме розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт.

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.