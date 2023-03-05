Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности, — Галущенко

Герман Галущенко

Несмотря на войну, Украина в завершение отопительного сезона выходит с профицитом мощности и с достаточными запасами газа и угля.

Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе расширенного заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Завершение отопительного сезона в Украине

"Россия привлекла беспрецедентные силы, надеясь оставить украинцев в течение зимы 2022–2023 гг. без света, водо- и теплоснабжения и с разрушенной энергетикой. Планы врага потерпели крах", — заявил министр.

Галущенко также отметил, что Украина во время полномасштабной войны выходит с достаточным запасом газа и угля, а главное с опытом и поддержкой мощной международной коалиции.

Удары рф по энергетической системе Украины

Глава Минэнерго сообщил, что военное влияние на украинскую энергосистему со стороны России было и остается "беспрецедентным". В целом с октября прошлого года армия России по энергетической инфраструктуре Украины совершила 31 воздушную атаку, из которых 14 массированных ракетных ударов и 17 — атак группами дронов-камикадзе.

Были поражены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодня часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

Однако, несмотря на эти разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения всех остальных категорий потребителей. "Коллапса, на который так надеялся враг, не случилось", — подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует 21 день и пока не прогнозируется.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что рф выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов.