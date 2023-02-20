Санкции против рф — Украина ввела ограничения против руководителей крупнейших российских банков

Украина ввела санкции против руководителей крупнейших банков рф: детали
Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленный комплекс рф. Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО).
Об этом сообщает пресс-центр правительства.
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Санкции против руководителей банков рф
Как отметила министр экономики Украины Юлии Свириденко, совместно с западными партнерами власти усиливают давление на российскую банковскую систему. Среди санкций — зеркальные ограничения, ранее введенные Соединенными Штатами и Великобританией.
Это решение также обновило санкции в отношении ПАО "московская биржа ММВБ-РТС". Согласно действующим изменениям в закон "О санкциях" блокирование распространяется на активы, которыми биржа распоряжается косвенно, отметила она.
"Санкции против руководителей банков, работающих на российский военно-промышленный комплекс, обслуживают оккупационные войска и т.д. Важно также обновление санкций против московской биржи", — добавила Свириденко.
Как московская биржа поддерживает бюджет рф
Владельцами московской биржи являются центробанк (доля в 11,7%), "Сбербанк россии" (10%), "ВЕБ.рф" (8,4%). Согласно открытым данным за 2021 год, московская биржа уплатила в госбюджет РФ 6 884,2 млн руб. налога на прибыль, а также инвестировала в гособлигации около 110 млрд руб.
Напомним, 17 февраля правительство Нидерландов официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации — Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Он будет содержать информацию о вреде, нанесенном войной украинцам, бизнесу и государству.