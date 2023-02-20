Санкції проти рф — Україна ввела обмеження проти керівників найбільших російських банків

Президент ввів у дію відповідне рішення РНБО

Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Про це повідомляє пресцентр уряду.

Санкції проти керівників банків рф

Як зазначила міністр економіки України Юлії Свириденко, спільно із західними партнерами влада посилює тиск на російську банківську систему. З-поміж санкцій — віддзеркалені обмеження, які раніше запровадили Сполучені Штати та Велика Британія.

Це рішення також оновило санкції щодо ПАТ "московська біржа ММВБ-РТС". Згідно з чинними змінами до закону "Про санкції" блокування поширюється на активи, якими біржа розпоряджається опосередковано, зауважила вона.

"Санкції проти керівників банків, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, обслуговують окупаційні війська тощо. Важливим також є оновлення санкцій проти московської біржі", — додала Свириденко.

Як московська біржа підтримує бюджет рф

Власниками московської біржі є центробанк (частка в 11,7%), "Сбєрбанк росії" (10%), "ВЕБ.рф" (8,4%). Згідно з відкритими даними за 2021 рік, московська біржа сплатила до держбюджету рф 6 884,2 млн руб. податку на прибуток, а також інвестувала в держоблігації близько 110 млрд руб.

Нагадаємо, 17 лютого уряд Нідерландів офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації — Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Він міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.