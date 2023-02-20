Санкції проти рф — Україна ввела обмеження проти керівників найбільших російських банків

Україна ввела санкції проти керівників найбільших банків рф: деталі
Україна запровадила санкції проти керівників найбільших російських банків, які працюють на військово-промисловий комплекс рф. Президент Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).
Про це повідомляє пресцентр уряду.
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Санкції проти керівників банків рф
Як зазначила міністр економіки України Юлії Свириденко, спільно із західними партнерами влада посилює тиск на російську банківську систему. З-поміж санкцій — віддзеркалені обмеження, які раніше запровадили Сполучені Штати та Велика Британія.
Це рішення також оновило санкції щодо ПАТ "московська біржа ММВБ-РТС". Згідно з чинними змінами до закону "Про санкції" блокування поширюється на активи, якими біржа розпоряджається опосередковано, зауважила вона.
"Санкції проти керівників банків, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, обслуговують окупаційні війська тощо. Важливим також є оновлення санкцій проти московської біржі", — додала Свириденко.
Як московська біржа підтримує бюджет рф
Власниками московської біржі є центробанк (частка в 11,7%), "Сбєрбанк росії" (10%), "ВЕБ.рф" (8,4%). Згідно з відкритими даними за 2021 рік, московська біржа сплатила до держбюджету рф 6 884,2 млн руб. податку на прибуток, а також інвестувала в держоблігації близько 110 млрд руб.
Нагадаємо, 17 лютого уряд Нідерландів офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації — Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Він міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.