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Украина призвала мир отреагировать на блокировку россией "зернового коридора"

15 февраля 2023 11:08
lis.jpg - Ксения Лисновская
Украина призывает мир отреагировать на блокирование россией зернового коридора
Действия россии подрывают Черноморскую зерновую инициативу
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украина выступила с призывом к международному сообществу немедленно прекратить действия россии, подрывающие Черноморскую зерновую инициативу. Речь идет о блокировке судов с украинским зерном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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В совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова отмечается, что Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями россии.

"Украина глубоко озабочена деструктивными действиями российской федерации, которые приводят к задержке работы зернового коридора по Черному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки", — говорится в заявлении.

Они отметили, что российские инспекторы при Совместном координационном центре в Стамбуле несколько месяцев системно задерживают осмотр судов, курсирующих через пролив Босфор в/из портов Украины.

Они сознательно замедляют сроки инспекций, требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время, под разными предлогами не хотят проводить инспектирование. Так, ежедневно из запланированных десяти инспекций проводят меньше половины.

Сейчас в Босфоре инспекцию ожидают 140 судов, подавляющее большинство — больше месяца.

Напомним, ранее эксперты Barva Invest заявили, что российская сторона продолжает саботировать проверки в Босфоре.

Тем самым агропродукция экспортируется с большой задержкой. Также на фоне разговоров о дальнейшей работе "зернового коридора" происходит рост цен на продовольствие.

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