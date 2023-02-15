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Україна закликала світ відреагувати на блокування росією "зернового коридору"

15 лютого 2023 11:08
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Україна закликає світ відреагувати на блокування росією зернового коридору
Дії росії підривають Чорноморську зернову ініціативу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Україна виступила із закликом до міжнародної спільноти негайно припинити дії росії, що підривають Чорноморську зернову ініціативу. Йдеться про блокування суден з українським зерном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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У спільній заяві глави зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби та очільника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова наголошується, що Україна глибоко стурбована деструктивними діями росії.

"Україна глибоко стурбована деструктивними діями російської федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки", — йдеться у заяві.

Вони зауважили, що російські інспектори при Спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців системно затримують огляд суден, які курсують через протоку Босфор до/з портів України.

Вони свідомо уповільнюють терміни інспекцій, вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час, під різними приводами не хочуть проводити інспектування. Так, кожного дня із запланованих десяти інспекцій проводять менше половини.

Зараз у Босфорі на інспекцію очікують 140 суден, переважна більшість — більше місяця.

Нагадаємо, раніше експерти Barva Invest заявили, що російська сторона продовжує саботувати перевірки у Босфорі.

Тим самим агропродукція експортується з великою затримкою. Також на фоні розмов про подальшу роботу "зернового коридору" відбувається зріст цін на продовольство.

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