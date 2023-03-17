Украина построит малые модульные реакторы вместо энергоблоков ТЭС, — Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко

Украина рассматривает возможность строительства до 20 малых модульных реакторов (ММР) в рамках своего "зеленого перехода", чтобы заменить разрушенные энергоблоки тепловой генерации. Использование ММР является наилучшей опцией для замены тепловой генерации в стране.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Строительство модульных реакторов

В свою очередь, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подчеркнул, что ММР являются очень перспективными для Украины, и компания работает с многими мировыми компаниями, разрабатывающими технологии ММР.

В настоящее время "Энергоатом" сотрудничает в направлении ММР с американскими Westinghouse, NuScale и Holtec International, британской RolIs Royce, а также с другими компаниями. Компания NuScale и "Энергоатом" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере строительства ММР в Украине в сентябре 2021 года.

Специальный уполномоченный президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили в ноябре 2022 года о старте пилотного проекта внедрения ММР в Украине в партнерстве со США, Японией и Республикой Корея для производства водорода и аммиака. Галущенко отметил, что проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

Таким образом, Украина ищет наилучшие решения для замены разрушенных энергоблоков тепловой генерации и ускорения своего зеленого перехода с помощью ММР, сотрудничая с мировыми компаниями и запуская пилотные проекты в партнерстве с другими странами.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует 21 день и пока не прогнозируется.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что рф выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов.