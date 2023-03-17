Україна збудує малі модульні реактори замість енергоблоків ТЕС, — Галущенко
Україна розглядає можливість будівництва до 20 малих модульних реакторів (ММР) у рамках свого "зеленого переходу", щоб замінити зруйновані енергоблоки теплової генерації. Використання ММР є найкращою опцією заміни теплової генерації країни.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Будівництво модульних реакторів
Своєю чергою президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підкреслив, що ММР є дуже перспективними для України, і компанія працює з багатьма світовими компаніями, які розробляють технології ММР.
В цей час "Енергоатом" співпрацює у напрямку ММР з американськими Westinghouse, NuScale та Holtec International, британською RolIs Royce, а також з іншими компаніями. Компанія NuScale та "Енергоатом" підписали меморандум про співпрацю у сфері будівництва ММР в Україні у вересні 2021 року.
Спеціальний уповноважений президента США з клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили у листопаді 2022 року про старт пілотного проєкту впровадження ММР в Україні у партнерстві зі США, Японією та Республікою Корея для виробництва водню та аміаку. Галущенко зазначив, що проєкт може бути реалізований протягом двох-трьох років.
Таким чином, Україна шукає найкращі рішення для заміни зруйнованих енергоблоків теплової генерації та прискорення свого зеленого переходу за допомогою ММР, співпрацюючи зі світовими компаніями та запускаючи пілотні проєкти у партнерстві з іншими країнами.
Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній 21 день і наразі не прогнозується.
Крім того, у відомстві нагадали, що росія випустила по критичній інфраструктурі України 255 ракет і дронів.