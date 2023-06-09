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Украине не нужны инвестиционные няни и собственный велосипед, - инвестбанкир

9 июня 2023 16:00
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Украине не нужны инвестиционные няни и собственный велосипед, - инвестбанкир
Источник: pixabay.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Для обеспечения устойчивого послевоенного экономического роста Украине достаточно воспользоваться успешным опытом стран Восточной Европы – Польши, Чехии, Словакии.

Об этом заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала в ходе прошедшего 8 июня в Киеве экономического форума "Диалоги о восстановлении Украины".

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"Нам не нужны всевозможные законы об "инвестиционных нянях" или очень креативные законы о борьбе с олигархами. Украине не нужно изобретать велосипед. Достаточно воспользоваться опытом Западных стран. К примеру, Словакия провела необходимые реформы и вступила в Европейский Союз за шесть лет", - аргументировал Томаш Фиала.

 

Томаш Фиала. Фото: pravda.com

Он уверен, что такой подход к развитию экономики будет понятен и положительно воспринят как внутренними, так и зарубежными инвесторами.

Инвестбанкир приводит пример, как 30 лет назад ВВП на душу населения в Украине и странах Восточной Европы был примерно одинаков. Сейчас же в Украине этот показатель в три-четыре раза меньше, чем в упомянутых странах. Соответственно, средняя зарплата в Украине также в три-четыре раза ниже.

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По убеждению Томаша Фиалы, во время послевоенного восстановления экономики Украина должна сделать такие шаги, какие восточно-европейские страны сделали еще в 90-х годах прошлого века. Речь идет о необходимости полной либерализации всех цен, максимальной приватизации и построении сильных государственных институтов.

"Хороший пример здесь – Национальный банк. Это тот институт, который был успешно реформирован после 2014 года, и надежно работает. Поэтому видим, что банковский сектор проходит войну очень хорошо и стабильно. Даже с притоком 370 млрд гривен депозитов. Поэтому есть доверие к этому сектору экономики", - аргументировал инвестбанкир.

Напомним, Национальный банк Украины первым среди государственных учреждений разработал новую институционную стратегию. Документ учитывает фактор влияния вторжения России на финансовую систему Украины. Цель Стратегии – защита финансовой стабильности и восстановление страны.

Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с пятью стратегическими целями, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка – обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к Победе.

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