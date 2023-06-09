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Україні не потрібні інвестиційні няні та власний велосипед, — інвестбанкір

9 червня 2023 16:00
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Україні не потрібні інвестиційні няні та власний велосипед, — інвестбанкір
Джерело: pixabay.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Для забезпечення сталого повоєнного економічного зростання Україні достатньо скористатися успішним досвідом країн Східної Європи — Польщі, Чехії, Словаччини.

Про це заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала під час економічного форуму "Діалоги про відновлення України", який пройшов 8 червня в Києві.

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"Нам не потрібні всілякі закони про "інвестиційні няні" або дуже креативні закони про боротьбу з олігархами. Україні не потрібно винаходити велосипед. Достатньо скористатися досвідом Західних країн. До прикладу, Словаччина провела необхідні реформи і вступила до Європейського Союзу за шість років", — аргументував Томаш Фіала.

 

Томаш Фіала. Фото: pravda.com

Він упевнений, що такий підхід до розбудови економіки буде зрозумілий і позитивно сприйнятий як внутрішніми, так і закордонними інвесторами.

Інвестбанкір наводить приклад, як 30 років тому ВВП на душу населення в Україні та країнах Східної Європи був приблизно однаковий. Наразі ж в Україні цей показник в три-чотири рази менший, ніж у згаданих країнах. Відповідно, середня зарплата в Україні також в три-чотири рази нижча.

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На переконання Томаша Фіали, під час післявоєнного відновлення економіки Україна має зробити ті кроки, які згадані країни зробили ще в 90-х роках минулого століття. Йдеться про необхідність повної лібералізації всіх цін, максимальної приватизації та побудови сильних державних інституцій. 

"Гарний приклад тут Національний банк. Це та інституція, яка була успішно реформована після 2014 року, і надійно працює. Тому бачимо, що банківський сектор проходить війну дуже добре і стабільно. Навіть з припливом 370 млрд гривен депозитів. Тому є довіра до цього сектору економіки", — аргументував інвестбанкір.

Нагадаємо, Національний банк України першим серед державних установ розробив нову інституційну стратегію. Документ враховує фактор впливу вторгнення Росії на фінансову систему України. Мета стратегії — захист фінансової стабільності та відновлення країни.

Реалізація стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями, що зосереджені на основних функціях Національного банку — забезпеченні цінової і фінансової стабільності та підтримки країни на шляху до Перемоги.

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