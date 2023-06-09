Україні не потрібні інвестиційні няні та власний велосипед, — інвестбанкір

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Для забезпечення сталого повоєнного економічного зростання Україні достатньо скористатися успішним досвідом країн Східної Європи — Польщі, Чехії, Словаччини.

Про це заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала під час економічного форуму "Діалоги про відновлення України", який пройшов 8 червня в Києві.

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"Нам не потрібні всілякі закони про "інвестиційні няні" або дуже креативні закони про боротьбу з олігархами. Україні не потрібно винаходити велосипед. Достатньо скористатися досвідом Західних країн. До прикладу, Словаччина провела необхідні реформи і вступила до Європейського Союзу за шість років", — аргументував Томаш Фіала.

Томаш Фіала. Фото: pravda.com

Він упевнений, що такий підхід до розбудови економіки буде зрозумілий і позитивно сприйнятий як внутрішніми, так і закордонними інвесторами.

Інвестбанкір наводить приклад, як 30 років тому ВВП на душу населення в Україні та країнах Східної Європи був приблизно однаковий. Наразі ж в Україні цей показник в три-чотири рази менший, ніж у згаданих країнах. Відповідно, середня зарплата в Україні також в три-чотири рази нижча.

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На переконання Томаша Фіали, під час післявоєнного відновлення економіки Україна має зробити ті кроки, які згадані країни зробили ще в 90-х роках минулого століття. Йдеться про необхідність повної лібералізації всіх цін, максимальної приватизації та побудови сильних державних інституцій.

"Гарний приклад тут — Національний банк. Це та інституція, яка була успішно реформована після 2014 року, і надійно працює. Тому бачимо, що банківський сектор проходить війну дуже добре і стабільно. Навіть з припливом 370 млрд гривен депозитів. Тому є довіра до цього сектору економіки", — аргументував інвестбанкір.

Нагадаємо, Національний банк України першим серед державних установ розробив нову інституційну стратегію. Документ враховує фактор впливу вторгнення Росії на фінансову систему України. Мета стратегії — захист фінансової стабільності та відновлення країни.

Реалізація стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями, що зосереджені на основних функціях Національного банку — забезпеченні цінової і фінансової стабільності та підтримки країни на шляху до Перемоги.