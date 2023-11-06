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Украине в 2024 году грозит дефицит бюджета в 29 млрд долларов, — Марченко

6 ноября 2023 13:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украине в 2024 году грозит дефицит бюджета в 29 млрд долларов, — Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В 2024 году Украину может ожидать экономический кризис без финансовой поддержки от западных партнеров. Государственному бюджету может не хватить около 29 млрд долларов. 

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет Politico.

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Глава минфина отметил необходимость дальнейшей помощи союзников и отметил, что "дыра" в бюджете Украины на почти 30 млрд долларов также негативно повлияет и на государства Европейского союза.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", — сказал Марченко.

По его словам, Украина нуждается в срочной помощи и открыта для реформ, в частности в антикоррупционной сфере.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", — отметил министр.

Как повлияет кризис в Украине на Европу 

Предупреждая о возможных проблемах для ЕС из-за задержки финансирования Украины, он сказал, что последствия экономического кризиса "будут очень, очень травматичны не только для Украины, но и для всей Европы".

"Потому что это может иметь последствия и для Европы... в связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ", — добавил Марченко.

В то же время он снова призвал союзников передать Украине около 300 млрд долларов российских активов, замороженных странами G7 после начала агрессором широкомасштабного вторжения.

Напомним, что на украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего. В понедельник, 6 ноября, на украинских АЗС выросла стоимость дизельного горючего.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в государственный бюджет на 2024 год. Так, министры откорректировали ожидаемый обменный курс украинской гривны по отношению к доллару США.

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