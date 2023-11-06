Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Україні у 2024 році загрожує дефіцит бюджету у 29 млрд доларів, — Марченко arrow

Україні у 2024 році загрожує дефіцит бюджету у 29 млрд доларів, — Марченко

6 листопада 2023 13:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україні у 2024 році загрожує дефіцит бюджету у 29 млрд доларів, — Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У 2024 році на Україну може чекати економічна криза без фінансової підтримки від західних партнерів. Державному бюджету може не вистачити близько 29 млрд доларів.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Politico.

Читайте також:

Економічна криза в Україні у 2024 році

Очільник мінфіну наголосив на необхідності подальшої допомоги союзників та зазначив, що "дірка" у бюджеті України на майже 30 млрд доларів також негативно вплине і на держави Європейського союзу.

"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", — сказав Марченко.

За його словами, Україна потребує термінової допомоги та відкрита для реформ, зокрема в антикорупційній сфері.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", — зазначив міністр.

Як вплине криза в Україні на Європу

Попереджаючи про можливі проблеми для ЄС через затримку фінансування України, він сказав, що наслідки економічної кризи "будуть дуже, дуже травматичними не тільки для України, а й для всієї Європи".

"Бо це може мати наслідки і для Європи... через міграцію, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ", — додав Марченко.

Водночас він знову закликав союзників передати Україні близько 300 млрд доларів російських активів, заморожених країнами G7 після початку агресором широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що на українських автозаправних станціях знову змінилася вартість пального. У понеділок, 6 листопада, на українських АЗС зросла вартість дизельного пального.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до державного бюджету на 2024 рік. Так, міністри відкоригували очікуваний обмінний курс української гривні щодо долара США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі