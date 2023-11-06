Україні у 2024 році загрожує дефіцит бюджету у 29 млрд доларів, — Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: УП

У 2024 році на Україну може чекати економічна криза без фінансової підтримки від західних партнерів. Державному бюджету може не вистачити близько 29 млрд доларів.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Politico.

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Очільник мінфіну наголосив на необхідності подальшої допомоги союзників та зазначив, що "дірка" у бюджеті України на майже 30 млрд доларів також негативно вплине і на держави Європейського союзу.

"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", — сказав Марченко.

За його словами, Україна потребує термінової допомоги та відкрита для реформ, зокрема в антикорупційній сфері.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", — зазначив міністр.

Як вплине криза в Україні на Європу

Попереджаючи про можливі проблеми для ЄС через затримку фінансування України, він сказав, що наслідки економічної кризи "будуть дуже, дуже травматичними не тільки для України, а й для всієї Європи".

"Бо це може мати наслідки і для Європи... через міграцію, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ", — додав Марченко.

Водночас він знову закликав союзників передати Україні близько 300 млрд доларів російських активів, заморожених країнами G7 після початку агресором широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що на українських автозаправних станціях знову змінилася вартість пального. У понеділок, 6 листопада, на українських АЗС зросла вартість дизельного пального.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до державного бюджету на 2024 рік. Так, міністри відкоригували очікуваний обмінний курс української гривні щодо долара США.