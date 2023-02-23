Украинская медицина времен войны: какие реформы произошли в отрасли в 2022 году

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны. Медицина — не исключение.

В медицинской сфере в 2022 году произошло несколько важных изменений. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Реформы медицины

В частности, принят закон о системе общественного здоровья — его нормы направлены на повышение эффективности профилактики болезней среди населения. Другой закон отменяет устаревшее "советское" разделение медицинской помощи на первичную, вторичную и третичную и вводит первичную, специализированную, экстренную, реабилитационную и паллиативную помощь, соответствующую европейскому законодательству. Интересное нововведение закона состоит в изменениях в Гражданский кодекс: теперь уголовный правонарушитель должен компенсировать в госбюджет расходы на лечение потерпевшего.

Ряд принятых законов касается доступа пациентов к лекарствам. Один из важных — о безвозмездном предоставлении лекарства от редких болезней в двух случаях: если они не зарегистрированы в Украине, но зарегистрированы или проходят хотя бы вторую фазу клинических исследований в США, странах Еврозоны, Австралии, Канады, Японии, Великобритании, Израиле или Швейцарии, а также после завершения клинического эксперимента, в котором пациент принимал участие и начал принимать такое лекарство. Важным изменением стал закон о запрете врачам прописывать рецептурное лекарство без предоставления соответствующего рецепта, а аптекам — продавать рецептурное лекарство, если рецепта нет или он просрочен.

Антиреформа

В сфере медицины была и антиреформа — изменения в закон "О лекарственных средствах", которые позиционируются как ограничение импорта лекарств из враждебных стран (а именно из россии и Беларуси). Казалось бы, закон полезен и необходим в условиях полномасштабной войны, однако широта его трактовки создает проблемы. Фактически запретить определенные лекарства можно, если окажется, что хотя бы один этап их производства или хотя бы один подрядчик производителя прямо или косвенно связан с рф или Беларусью. Причем, точные критерии запрета или основания для отмены лицензии не прописаны. По словам экспертов, такая размытость не только создает условия для недобросовестной конкуренции между фармпроизводителями, но и может лишить украинских пациентов доступа даже к тем жизненно необходимым лекарствам, которые производятся в Европе.

Напомним, недавно европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время своего очередного визита в Украину отметил успешную работу украинской медицинской системы.

Клюге напомнил о прогнозах, которые были в начале войны — Украине прогнозировали коллапс системы здравоохранения и, как следствие, эпидемии Covid-19, туберкулеза или даже ВИЧ/СПИДа.

Но всего этого не произошло — украинская медицина остается устойчивой.

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Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE