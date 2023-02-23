Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украинская медицина времен войны: какие реформы произошли в отрасли в 2022 году arrow

Украинская медицина времен войны: какие реформы произошли в отрасли в 2022 году

23 февраля 2023 18:51
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Реформы в Украине продолжаются даже в условиях полномасштабной войны. Медицина — не исключение.

В медицинской сфере в 2022 году произошло несколько важных изменений. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "Вокс Украина".

Читайте также:

Реформы медицины

В частности, принят закон о системе общественного здоровья — его нормы направлены на повышение эффективности профилактики болезней среди населения. Другой закон отменяет устаревшее "советское" разделение медицинской помощи на первичную, вторичную и третичную и вводит первичную, специализированную, экстренную, реабилитационную и паллиативную помощь, соответствующую европейскому законодательству. Интересное нововведение закона состоит в изменениях в Гражданский кодекс: теперь уголовный правонарушитель должен компенсировать в госбюджет расходы на лечение потерпевшего.

Ряд принятых законов касается доступа пациентов к лекарствам. Один из важных — о безвозмездном предоставлении лекарства от редких болезней в двух случаях: если они не зарегистрированы в Украине, но зарегистрированы или проходят хотя бы вторую фазу клинических исследований в США, странах Еврозоны, Австралии, Канады, Японии, Великобритании, Израиле или Швейцарии, а также после завершения клинического эксперимента, в котором пациент принимал участие и начал принимать такое лекарство. Важным изменением стал закон о запрете врачам прописывать рецептурное лекарство без предоставления соответствующего рецепта, а аптекам — продавать рецептурное лекарство, если рецепта нет или он просрочен.

Антиреформа

В сфере медицины была и антиреформа — изменения в закон "О лекарственных средствах", которые позиционируются как ограничение импорта лекарств из враждебных стран (а именно из россии и Беларуси). Казалось бы, закон полезен и необходим в условиях полномасштабной войны, однако широта его трактовки создает проблемы. Фактически запретить определенные лекарства можно, если окажется, что хотя бы один этап их производства или хотя бы один подрядчик производителя прямо или косвенно связан с рф или Беларусью. Причем, точные критерии запрета или основания для отмены лицензии не прописаны. По словам экспертов, такая размытость не только создает условия для недобросовестной конкуренции между фармпроизводителями, но и может лишить украинских пациентов доступа даже к тем жизненно необходимым лекарствам, которые производятся в Европе.

Напомним, недавно европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время своего очередного визита в Украину отметил успешную работу украинской медицинской системы.

Клюге напомнил о прогнозах, которые были в начале войны — Украине прогнозировали коллапс системы здравоохранения и, как следствие, эпидемии Covid-19, туберкулеза или даже ВИЧ/СПИДа.

Но всего этого не произошло — украинская медицина остается устойчивой.
---
Об украинских реформах во время войны читайте в авторском материале Новини.LIVE

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

20:18 Шмыгаль призывает ужесточить санкции против рф и создать международный трибунал

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

20:00 "Ваш родственник в беде": полицейские Одесчины предостерегают граждан от мошеннической схемы

19:20 Отвлекает водителей и портит эстетику города: в Одессе станет меньше наружной рекламы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:01 НБУ представил новую вертикальную банкноту: какой номинал и что на ней изображено

18:55 США планируют передать Украине истребители 4 и 5 поколения, — Госдепартамент

18:53 В Мелитополе оккупанты заставят принять военную присягу школьников, — Генштаб

18:50 За январь из порта Измаил экспортировали чугуна более чем за весь 2022 год

18:45 Составы команды на матч Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК: Довбика нет даже в запасе

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Новина з відео

16:10 К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством

Новина з відео

14:51 Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмущены Байденом

Новина з відео

13:20 Кому война, а кому салюты: в Одессе разыскивают правонарушителя

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Актуальное по теме

None 23 Февраль 19:13

Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

None 23 Февраль 20:17

Шмыгаль призывает ужесточить санкции против рф и создать международный трибунал

None 23 Февраль 20:16

Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

None 23 Февраль 17:38

"Ваш родственник в беде": полицейские Одесчины предостерегают граждан от мошеннической схемы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB