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Українська медицина часів війни: які реформи відбулися в галузі в 2022 році

23 лютого 2023 18:51
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Реформи в Україні продовжуються навіть в умовах повномасштабної війни
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Реформи в Україні продовжуються навіть в умовах повномасштабної війни. Медицина — не виняток.

У медичній сфері в 2022 році відбулося декілька важливих змін. Про це йдеться в дослідженні аналітичної платформи "Вокс Україна".

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Реформи медицини

Зокрема, ухвалено закон про систему громадського здоров’я — його норми спрямовані на підвищення ефективності профілактики хвороб серед населення. Інший закон скасовує застарілий "радянський" поділ медичної допомоги на первинну, вторинну і третинну й натомість запроваджує первинну, спеціалізовану, екстрену, реабілітаційну та паліативну допомогу, що відповідає європейському законодавству. Цікаве нововведення закону полягає у змінах до Цивільного кодексу: відтепер кримінальний правопорушник має компенсувати у держбюджет витрати на лікування потерпілого.

Низка ухвалених законів стосуються доступу пацієнтів до ліків. Один із важливих  — про безоплатне надання ліків від рідкісних хвороб у двох випадках: якщо вони не зареєстровані в Україні, але зареєстровані або проходять хоча б другу фазу клінічних досліджень у США, країнах Єврозони, Австралії, Канади, Японії, Великобританії, Ізраїлі або Швейцарії, а також по завершенні клінічного експерименту, в якому пацієнт брав участь і почав приймати такі ліки. Важливою зміною став закон про заборону лікарям прописувати рецептурні ліки без надання відповідного рецепту, а аптекам — продавати рецептурні ліки, якщо рецепту немає або він прострочений.

Антиреформа

У сфері медицини була і антиреформа — зміни до закону "Про лікарські засоби", які позиціонуються як обмеження імпорту ліків з ворожих країн (а саме з росії та білорусі). Здавалося б, закон корисний і необхідний в умовах повномасштабної війни, однак широта його трактування створює проблеми. Фактично заборонити певні ліки можна, якщо виявиться, що хоча б один етап їхнього виробництва або хоча б один підрядник виробника прямо чи опосереднковано пов’язаний з рф та білоруссю. Причому точні критерії заборони або підстави для скасування ліцензії не прописані. За словами експертів, така розмитість не лише створює умови для недобросовісної конкуренції між фармвиробниками, але й може позбавити українських пацієнтів доступу навіть до тих життєво необхідних ліків, які виготовляються у Європі.

Нагадаємо, нещодавно європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге під час свого чергового візиту до України відзначив успішну роботу української медичної системи під час війни.

Клюге нагадав про ті прогнози, які були на початку війни. Україні прогнозували колапс системи охорони здоров’я — і, як наслідок, епідемії Covid-19, туберкульозу чи навіть ВІЛ/СНІДу.

Але усього цього не сталося — українська медицина залишається стійкою.
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Про українські реформи під час війни читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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