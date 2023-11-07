Сколько зарабатывают во время войны в сельском хозяйстве

Аграрий в поле. Фото из открытых источников

В 2023 году агробизнес увеличил заработные платы большинства работников на уровне, соответствующем инфляции в 2022 году, достигшей 26,6%.

Об этом свидетельствуют результаты кадрового исследования украинского аграрного рынка HR360 Benchmarking, проведенного компанией Agrohub, сообщает latifundist.com.

Читайте также:

Сколько платят аграриям

В исследовании приняли участие 45 полевых компаний с суммарным земельным банком более 1,5 млн га.

Исследование охватило должности всех уровней в агрономической, инженерной и земельной службах и определило детальные данные по их доходам в зависимости от нагрузки (уровень земельного банка, количество техники или договоров аренды земли и т.п.).

Ниже приведены усредненные цифры заработной платы по некоторым позициям.

Самый высокий рост средней заработной платы (без учета бонусов) произошел среди главных агрономов. Если по состоянию на октябрь 2022 года она составляла 61,5 тыс. грн в месяц, то в июле 2023 — 90 тыс. грн, то есть выросла на 46%.

Доход ведущего агронома в 2023 — 50 тыс. грн, рядового — 30 тыс. грн, и по сравнению с 2022 они выросли на 40% и 34% соответственно.

Такое существенное увеличение может быть связано с трендом на расширение функционала агрономической службы, который зафиксировал Agrohub: к их зоне ответственности добавляется организация производства, что требует и соответствующего вознаграждения.

Другой тренд — укрупнение земельных массивов и соответственно увеличение количества га, за которые отвечает агроном, также стал фактором влияния на рост дохода.

Статистика зарплат в агросекторе. Источник: agrohub.ua

Медиана зарплаты главного инженера без учета бонусов достигает 66,3 тыс. грн в месяц, что свидетельствует о росте на 21% по сравнению с 2022 годом. Доход ведущего инженера составляет 43 тыс. грн (+27% по сравнению с 2022), главного энергетика — 32,3 тыс. грн (+26% по сравнению с 2022).

Статистика зарплат в агросекторе. Источник: agrohub.ua

Как дополнительно мотивируют аграриев

В Agrohub отмечают, что большинство компаний-участниц исследования возвращаются к политике бонусов, понимая важность мотивации и признания высокой производительности работников. Даже в текущих тяжелых условиях некоторые предприятия по состоянию на июль 2023 года уже выплатили бонусы на уровне 100%.

Остальные компании планируют выплачивать бонусы после завершения продаж. Размер бонуса, который считается тем или иным количеством окладов, вырос в соответствии с ростом заработной платы.

"Это исследование демонстрирует, что кадровая политика украинского агробизнеса соответствует времени, и несмотря на вызовы и финансовые трудности он ищет решения для сохранения команд, поддержки их мотивации и развития. Учитывая различные ограничения, именно кадровый потенциал сейчас является одним из ключевых источников для повышения эффективности бизнеса, и такое понимание на рынке уже формируется", — комментирует Дмитрий Лебедев, руководитель Agrohub HR360 Benchmarking.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует рост реальных зарплат украинцев более чем на 6% в 2024 и 2025 годах.

По оценкам НБУ, осуществленным на основе косвенных данных, финансовое состояние домохозяйств в течение 2023 года постепенно улучшается.

Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным.

В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора.

Реальные доходы населения, по оценке НБУ, также восстановили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное.

Вместе с тем, на рынке труда Украины происходит постепенное увеличение количества вакансий. Это наблюдается как на сайтах поиска работы, так и в Государственной службе занятости.

Увеличение количества предложений работы происходит начиная с весны этого года.

В частности, в сентябре 2023 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тыс. вакансий (в июле – 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников является следствием постепенного возобновления экономической активности, утверждают в правительстве.