Скільки заробляють під час війни в сільському господарстві

Аграрій в полі. Фото з відкритих джерел

У 2023 році агробізнес збільшив заробітні плати більшості працівників на рівні, що відповідає інфляції у 2022 році, яка досягла 26,6%.

Про це свідчать результати кадрового дослідження українського аграрного ринку HR360 Benchmarking, проведеного компанією Agrohub, повідомляє latifundist.com.

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В дослідженні загалом взяли участь 45 польових компаній із сумарним земельним банком більше 1,5 млн га.

Дослідження охопило посади всіх рівнів в агрономічній, інженерній та земельній службах та визначило детальні дані по їхнім доходам в залежності від навантаження (рівень земельного банку, кількість техніки чи договорів оренди землі тощо).

Нижче наведені усереднені цифри заробітньої плати по деяких позиціях.

Найвище зростання середньої заробітньої плати (без врахування бонусів) відбулося серед головних агрономів. Якщо станом на жовтень 2022 вона складала 61,5 тис. грн на місяць, то у липні 2023 — 90 тис. грн, тобто зросла на 46%.

Дохід провідного агронома у 2023 — 50 тис грн, рядового — 30 тис грн, і у порівнянні з 2022 вони виросли на 40% та 34% відповідно.

Таке суттєве збільшення може бути пов’язано з трендом на розширення функціоналу агрономічної служби, що зафіксував Agrohub: до їхньої зони відповідальності додається організація виробництва, що потребує і відповідної винагороди.

Інший тренд — укрупнення земельних масивів та, відповідно, збільшення кількості га, за які відповідає агроном, також став фактором впливу на зростання доходу.

Статистика зарплат в агросекторі. Джерело: agrohub.ua

Медіана зарплати головного інженера без врахування бонусів сягає 66,3 тис грн на місяць, що свідчить про зростання на 21% порівняно з 2022 роком. Дохід провідного інженера становить 43 тис грн (+ 27% порівняно з 2022), головного енергетика — 32,3 тис грн (+ 26% порівняно з 2022).

Статистика зарплат в агросекторі. Джерело: agrohub.ua

Як додатково мотивують аграріїв

В Agrohub зауважують, що більшість компаній-учасниць дослідження повертаються до політики бонусування, розуміючи важливість мотивації та визнання високої продуктивності працівників. Навіть у поточних важких умовах деякі підприємства станом на липень 2023 вже виплатили бонуси на рівні 100%. Решта компаній планує виплачувати бонуси після завершення продажів. Розмір бонусу, який рахується тою чи іншою кількістю окладів, виріс відповідно до зростання заробітньої плати.

"‎Це дослідження демонструє, що кадрова політика українського агробізнесу відповідає часу, і не дивлячись на виклики та фінансові труднощі він шукає рішення для збереження команд, підтримки їхньої мотивації та розвитку. Враховуючи різні обмеження, саме кадровий потенціал наразі є одним з ключових джерел для підвищення ефективності бізнесу, і таке розуміння на ринку вже формується", — коментує Дмитро Лєбєдєв, керівник Agrohub HR360 Benchmarking.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує ріст реальних зарплат українців на понад 6% у 2024 і 2025 роках.

За оцінками НБУ, здійсненими на основі непрямих даних, фінансовий стан домогосподарств протягом 2023 року поступово поліпшується.

Ключовими у доходах населення другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати: пенсії, соціальні допомоги, виплати військовим.

Водночас в умовах нестачі кваліфікованих працівників поступово підвищують оплату праці й підприємства приватного сектору.

Реальні доходи населення, за оцінкою НБУ, також відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний.

Разом з тим, на ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Це спостерігається як на сайтах з пошуку роботи, так і в Державній службі зайнятості.

Збільшення кількості пропозицій роботи відбувається починаючи з цьогорічної весни.

Зокрема, у вересні 2023 року у базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тис. вакансій (у липні — 83 тисячі). Зростання попиту роботодавців на працівників є наслідком поступового відновлення економічної активності, стверджують в Уряді.

