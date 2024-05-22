Прибыль украинских банков выросла более чем на 18% с начала года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-апрель 2024 составила 52,067 млрд гривен. Это на 18,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как изменилась прибыль украинских банков с начала года

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Согласно данным НБУ, доходы банков за период с января по апрель 2024 года увеличились на 17,3% и составили 159,999 млрд гривен. В частности, процентные доходы поднялись на 25% до 84,944 млрд гривен.

Прибыль банков Украины. Источник: скриншот

Расходы банков выросли на 16,8% до 107,933 млрд гривен. В то же время банки уменьшили отчисления в резервы под предстоящие убытки на 1,972 млрд гривен.

Расходы банков Украины. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских банках население хранит 1,85 трлн гривен средств по состоянию на апрель 2024 года. При этом популярность гривневых депозитов растет.

Мы также писали, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует замедление экономического роста Украины в текущем году. По прогнозам, в 2024 году экономика страны вырастет на 3%, что значительно меньше по сравнению с ростом на 5,3% в 2023 году.