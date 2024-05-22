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Українські банки отримали рекордний прибуток з початку року

22 травня 2024 16:11
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Ірина Шпак
редактор
Прибуток українських банків зріс на понад 18% з початку року
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Ірина Шпак
редактор

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-квітень 2024 року становив 52,067 млрд гривень. Це на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Як змінився прибуток українських банків з початку року

Згідно з даними НБУ, доходи банків за період з січня по квітень 2024 року збільшилися на 17,3% і склали 159,999 млрд гривень. Зокрема, процентні доходи піднялися на 25% до 84,944 млрд гривень.

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Прибуток банків України. Джерело: скриншот

Витрати банків зросли на 16,8% до 107,933 млрд гривень. Водночас банки зменшили відрахування в резерви під майбутні збитки на 1,972 млрд гривень.

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Витрати банків України. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських банках населення зберігає 1,85 трлн гривень коштів станом на квітень 2024 року. При цьому популярність гривневих депозитів зростає.

Ми також писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує уповільнення економічного зростання України цього року. За прогнозами, у 2024 році економіка країни зросте на 3%, що значно менше порівняно зі зростанням на 5,3% у 2023 році.

НБУ
гроші
банки
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