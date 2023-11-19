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Украинские беженцы в Германии — кому станет легче трудоустроиться

19 ноября 2023 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинские беженцы в Германии — кому станет легче трудоустроиться
Девушка работает курьером на почте. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинским беженцам, проживающим в Германии, теперь будет гораздо проще трудоустроиться. Министр труда Германии Губертус Хайль обратился к работодателям с призывом брать на работу определенную категорию беженцев из Украины.

Об этом Губертус Хайль рассказал в интервью Welt am Sonntag.

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Так, министр труда отметил, что на работу следует брать и тех украинцев, которые плохо знают немецкий язык — менее чем на достаточном уровне. Таким образом, они смогут развивать свои разговорные навыки на практике вне курсов, к тому же большее количество людей сможет устроиться на работу.

Таким образом, Губертус Хайль считает, что "работодатели были готовы нанять этих людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка". Он уточнил, что уже 100 тысяч украинских беженцев прошли интеграционные курсы немецкого языка и такое же количество завершит такие курсы в скором времени.

Министр добавил, что центры занятости в Германии планируют приглашать людей на встречи быстрее и чаще.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала другой страной после Польши по количеству сбежавших от войны беженцев. Известно, какую работу украинцам там предлагают.      

Также мы писали, на какую работу могут устроиться украинцы в Чехии. Известно также, какую зарплату можно получить.

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