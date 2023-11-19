Українські біженці в Німеччині — кому стане легше працевлаштуватися

Дівчина працює кур'єром на пошті. Фото: freepik.com

Українським біженцям, які проживають у Німеччині, тепер буде значно простіше працевлаштуватися. Міністр праці Німеччини Губертус Хайль звернувся до роботодавців із закликом брати на роботу певну категорію біженців з України.

Про це Губертус Хайль розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag.

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Так, міністр праці зазначив, що на роботу слід брати й тих українців, які погано знають німецьку мову — менш ніж на достатньому рівні. Таким чином вони зможуть розвивати свої розмовні навички на практиці поза курсами, до того ж більша кількість людей зможуть влаштуватися на роботу.

Таким чином, Губертус Хайль вважає, що "роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови". Він уточнив, що вже 100 тисяч українських біженців пройшли інтеграційні курси німецької мови, і така ж кількість завершить такі курси незабаром.

Міністр додав, що центри зайнятості в Німеччині планують запрошувати людей на зустрічі швидше й частіше.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина стала др угою країною після Польщі за кількістю біженців, які втекли від війни. Відомо, яку роботу українцям там пропонують.

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