Пенсии в Украине — экс-прокуроры получают больше коллег в ЕС

Получают примерно столько же, сколько и британцы

Пенсии украинских прокуроров превышают размер выплат таких же специалистов в странах Европы. В частности, украинцы получают примерно столько же, сколько британцы.

Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда Украины (ПФУ), предоставленная по запросу издания "Апостроф".

Как отличаются выплаты

По информации Пенсионного фонда, в этом году уровень минимальной пенсии составляет чуть более двух тысяч гривен, а максимальной — в десять раз больше — 20930 грн.

При этом некоторые категории граждан получают более высокие пенсионные выплаты, чем другие. В частности, среди них бывшие работники прокуратуры.

Так, в среднем в прошлом году украинским прокурорам платили почти 22 тысячи гривен (в пересчете — около 600 евро по курсу НБУ). Это без учета большого количества доплат, повышений, надбавок, компенсаций.

Примечательно, что уровень их пенсионных выплат даже больше сумм, которые получают аналогичные европейские специалисты на пенсии.

Суммы украинских прокуроров выше пенсий, которые выплачивают в Польше, Латвии, Болгарии, Эстонии, Румынии и Литве. В то же время, немного меньше от выплат в Британии.

Пенсии, которые начисляют своим прокурорам разные европейские государства, такие:

Польша — 450 евро;

Латвия — 300 евро;

Болгария — 130 евро;

Эстония — 230 евро;

Румыния — 175 евро;

Литва — 220 евро;

Британия — 720 евро (после вычета 20% налога).

По данным ПФУ, за последний военный год государство выплатило прокурорам сумму, которая составляет почти два миллиона — 1,754 тысячи гривен.

Что еще известно о высоких пенсиях

Как отметили в Пенсионном фонде, высокие пенсии в Украине получают также бывшие народные депутаты и судьи. Так, в среднем пенсия нардепа в прошлом году составила около 15,5 тыс. гривен (без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат). За год из бюджета тратили на пожизненное содержание одного политика более 136 тысяч гривен.

Средний размер пенсий судей в прошлом году колебался от 91,7 тыс. до 96,5 тыс. гривен. Однако депутаты внесли в парламент законопроект о внесении изменений в статью 27 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", которая существенно урежет им выплаты.

Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.