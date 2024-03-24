Отмена пенсии – по каким причинам украинским пенсионерам могут прекратить выплаты

Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине отмечены случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Есть несколько причин, в частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если это не предусмотрено международным договором Украины.

Об этом рассказывают представители благотворительного фонда "Право на захист" в Facebook.

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Почему могут отменить пенсионные выплаты

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается по следующим основаниям:

если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

при неполучении пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае утраты кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Как восстановить пенсию после отмены выплат

Срок возобновления пенсии после выявления обстоятельств, которые привели к ее прекращению, и при ее восстановлении составляет десять дней. В случае, если получатель пенсии не знает причины прекращения пенсионных выплат, ему следует обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ) и установить эти причины.

Это необходимо для того, чтобы получить официальный ответ, который может быть обжалован, в частности, в судебном порядке. Заявление можно подать, в частности через вебпортал ПФУ в личном кабинете по ссылке.

Если пенсионные выплаты не поступают на текущий счет в течение одного года, уполномоченный банк должен уведомить об этом соответствующий орган Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. Получатель должен подать заявление в ПФУ. Кроме того, орган прекращает перерасчет пенсии при исключении банка из перечня уполномоченных банков.

Что еще нужно знать

Напомним, что 1 апреля продолжающим работать украинским пенсионерам государство повысит выплаты. В частности, известно, кто получит после перерасчета пенсий на 500 гривен больше.

Мы также сообщали, что у украинских граждан, работающих неофициально, не будет достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.