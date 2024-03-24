Скасування пенсії — за яких причин українським пенсіонерам можуть припинити виплати

Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зафіксовані випадки припинення пенсійних виплат громадянам після їхнього виїзду за кордон. Існує кілька причин, зокрема, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо це не передбачено міжнародним договором України.

Про це розповідають представники благодійного фонду "Право на захист" у Facebook.

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Чому можуть скасувати пенсійні виплати

Відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсій припиняється за таких підстав:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

в інших випадках, передбачених законом, наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;

працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Як відновити пенсію після скасування виплат

Термін відновлення пенсії після виявлення обставин, що призвели до її припинення, та за умови її відновлення становить десять днів. У випадку, якщо отримувач пенсії не знає причину припинення пенсійних виплат, йому потрібно звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду (ПФУ) і встановити ці причини.

Це необхідно для того, щоб отримати офіційну відповідь, яка може бути оскаржена, зокрема, в судовому порядку. Заяву можна подати, зокрема, через вебпортал ПФУ у особистому кабінеті за посиланням.

Якщо пенсійні виплати не надходять на поточний рахунок упродовж одного року, уповноважений банк повинен повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. Отримувач має подати заяву до ПФУ. Крім того, орган припиняє перерахунок пенсії в разі виключення банку з переліку уповноважених банків.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що 1 квітня українським пенсіонерам, які продовжують працювати, держава підвищить виплати. Зокрема, відомо, хто отримає після перерахунку пенсій на 500 гривень більше.

Ми також повідомляли, що українські громадяни, які працюють неофіційно, не матимуть достатньо страхового стажу та законного права на пенсію. Відомо, які суми отримають українці за таких умов.