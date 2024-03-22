Пенсії з 1 квітня зростуть — кому доплатять 500 грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Unsplush

1 квітня українським пенсіонерам, які продовжують працювати, держава підвищить виплати. Зокрема, відомо, хто отримає після перерахунку пенсій на 500 гривень більше.

Про це пише видання OBOZ.UA.

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Перерахунок виплат працьовитим пенсіонерам

Станом на березень 2024 року в країні налічується 2,7 мільйона пенсіонерів, які замість того, щоб заслужено відпочивати, продовжують офіційно працювати. Йдеться про суттєву частину громадян від загальної кількості у понад 10 мільйонів громадян-пенсіонерів. Оскільки розмір страхового стажу у них збільшується, тому їм проводять перерахунок пенсій.

Проте такий перерахунок здійснюють не частіше ніж один раз на два роки. Період перегляду припадає, як правило, на квітень. Так, якщо людина мінімум два роки працює на пенсії і за цей час не перераховували виплату, то підвищення слід очікувати у квітні.

Які суми будуть після перерахунку пенсій

Громадяни, які продовжують надалі працювати на заслуженому відпочинку і мають високі зарплати, пенсія може зрости більш суттєво — на суму від 500 гривень.

Так, якщо людині виплачують пенсію у розмірі 5 тис. гривень і під час виходу на заслужений відпочинок було в наявності 30 років страхового стажу, то після перерахунку виплата може зрости на 333 гривень.

У разі, якщо розмір пенсії — 6 тис. гривень, то за аналогічних умов збільшення становитиме 400 гривень. За пенсії у 7 тис. гривень — 562 гривні.

Кому ще підвищать пенсії

За українським законодавством, передбачається також перегляд пенсійних виплат громадянам, які виконали вимоги за страховим стажем та досягнули 65 років.

Так, якщо людина віком щонайменше 65 років і має стажу 35 років для чоловіків чи 30 років для жінок, то сума пенсії не може бути нижча за 40% від рівня мінімальної зарплати в країні.

Варто зауважити, що 1 березня збільшили пенсії для 10 млн осіб. Тоді як загалом в країні налічується 10,5 млн пенсіонерів. Розмір підвищення коливався від 100 до 1,5 тис. гривень. Найменше підвищили тим, хто має мінімальні виплати. Тоді як найбільше — у кого висока зарплатня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам пенсійного віку передбачена низка доплат. Зокрема, за однією з програм можна отримати майже 600 гривень надбавки до пенсії.

Також чотири категорії громадян з 1 квітня 2024 року можуть втратити доступ до нарахованих соціальних виплат. Йдеться про тих, хто отримує пенсії та допомогу на банківські картки.