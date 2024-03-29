Пенсии получат не все — кому грозит потеря выплат с 1 апреля

Пожилая женщина. Фото: Unsplush

В Украине с апреля 2024 года украинские пенсионеры могут остаться без средств. Срок, отведенный на прохождение идентификации в Пенсионном фонде, что гарантирует дальнейшее начисление средств, истекает 31 марта.

О том, что предусматривает постановление правительства и кто может потерять выплаты, рассказали юристы.

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Необходимость идентификации в Пенсионном фонде

По правилам, прописанным в правительственном постановлении, дедлайн на прохождение идентификации в Пенсионном фонде уставлен на конец марта, и тем, кто его не пройдет, перестанут выплачивать деньги.

Требование касается пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако не новых переселенцев, а получивших соответствующий статус до начала полномасштабного вторжения РФ (до 24.02.2022 года). То есть норма коснется пенсионеров, вынужденных переехать из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Для них с 2014 года действовало требование каждые 3-6 месяцев проходить соответствующую проверку.

Однако в последние годы требование не действовало из-за коронавирусной пандемии, а в дальнейшем — из-за полномасштабной войны. Летом 2023 года такая необходимость была возвращена, однако власти несколько раз переносили конечный срок прохождения идентификации, поскольку такая процедура могла для многих вызвать трудности. Сейчас пенсионеры должны поспешить с прохождением идентификации, ведь решения о переносе уже не принимались.

Речь идет о тех, кто получает выплаты на банковские карты.

Как подтвердить собственную персону пенсионеру

Доступны несколько способов прохождения идентификации:

путем личного обращения в отделение Ощадбанка или органы Пенсионного фонда, предоставив документ, удостоверяющий личность;

благодаря удаленной идентификации с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпись" в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда;

путем видеоконференцсвязи в терорганах Пенсионного фонда;

за границей лично в дипломатических учреждениях, где должны предоставить справку о том, что гражданин жив.

Таким образом, власти намерены убедиться, что нет злоупотреблений с пенсионными выплатами, и деньги не насчитывают, например, умершим лицам или другим гражданам.

Кроме того, госфинучреждение Ощадбанк ежемесячно до 25 числа будет сообщать Пенсионному фонду о гражданах из числа внутренне перемещенных лиц, которые в течение последних шести месяцев не проводили никаких операций по собственным пенсионным карточкам.

"Продлен срок для прохождения физической идентификации до 31 марта 2024 года для лиц, которые были взяты на учет как ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не проходили физическую идентификацию в течение действия карантина. Продолжение выплаты пенсии для указанных лиц осуществляется территориальными органами Украины марта 2024 года, а после этой даты — в случае прохождения лицом физической идентификации", — сообщили юристы.

Если не пройти идентификацию, согласно постановлению Кабмина, выплаты пенсий после 31 марта 2024 года не будут перечисляться на карточки, деньги будут накапливаться на счетах ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года Пенсионный фонд планирует осуществить перерасчет выплат для некоторых граждан. Однако он не будет носить массовый характер, а коснется только трех категорий граждан.

Также мы писали, что у украинских граждан, работающих неофициально, не будет достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.