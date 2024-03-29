Пенсії отримають не всі — кому загрожує втрата виплат з 1 квітня

Людина похилого віку. Фото: Unsplush

В Україні з квітня 2024 року українські пенсіонери можуть залишитись без коштів. Термін, відведений на проходження ідентифікації у Пенсійному фонді, що гарантує подальше нарахування коштів, добігає 31 березня.

Про те, що саме передбачає постанова уряду та хто може втратити виплати, розповіли юристи.

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Необхідність ідентифікації у Пенсійному фонді

За правилами, прописаними в урядовій постанові, дедлайн на проходження ідентифікації у Пенсійному фонді вставлено наприкінці березня, і тим, хто її не пройде, перестануть виплачувати гроші.

Вимога стосується пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак не нових переселенців, а тих, хто отримав відповідний статус до початку повномасштабного вторгнення РФ (до 24.02.2022 року). Тобто норма торкнеться пенсіонерів, які були змушені переїхати з Донецької, Луганської областей та Криму. Для них з 2014 року діяла вимога кожні 3-6 місяців проходити відповідну перевірку.

Однак останні роки вимога не діяла через коронавірусну пандемію, а надалі — через повномасштабну війну. Влітку 2023 року таку необхідність повернули, однак влада кілька разів переносила кінцевий термін проходження ідентифікації, оскільки така процедура могла для багатьох викликати труднощі. Нині пенсіонери мають поспішити з проходженням ідентифікації, адже рішень про перенесення вже не ухвалювали.

Йдеться про тих, хто отримує виплати на банківські картки.

Як підтвердити власну персону пенсіонеру

Доступні кілька способів проходження ідентифікації:

шляхом особистого звернення у відділення Ощадбанку або органи Пенсійного фонду, надавши документ, що засвідчує особу;

завдяки віддаленій ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія Підпис" в особистому кабінеті на офіційному сайті Пенсійного фонду;

шляхом відеоконференцзв'язку у терорганах Пенсійного фонду;

за кордоном особисто в дипломатичних установах, де мають надати довідку про те, що громадянин живий.

Таким чином влада має намір переконатися, що немає зловживань із пенсійними виплатами, і гроші не нараховують, наприклад, померлим особам чи іншим громадянам.

Окрім того, держфінустанова Ощадбанк щомісяця до 25 числа буде повідомляти Пенсійний фонд про громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які упродовж останніх шести місяців не проводили жодних операцій за власними пенсійними картками.

"Продовжено строк для проходження фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року для осіб, які були взяті на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року та не проходили фізичну ідентифікацію протягом дії карантину. Продовження виплати пенсії для вказаних осіб здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України до 31 березня 2024 року, а після цієї дати — у разі проходження особою фізичної ідентифікації", — повідомили юристи.

Якщо не пройти ідентифікацію, згідно з ухвалою Кабміну, виплати пенсій після 31 березня 2024 року не перераховуватимуть на картки, гроші накопичуватимуться на рахунках ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року Пенсійний фонд планує здійснити перерахунок виплат для деяких громадян. Однак він не матиме масового характеру, а торкнеться лише трьох категорій громадян.

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