Пенсії у квітні перерахують — підвищать вплати трьом категоріям українців

Громадяни похилого віку. Фото: Freepik

У квітні 2024 року Пенсійний фонд України (ПФУ) планує здійснити перерахунок виплат для деяких громадян. Однак він не матиме масового характеру, а торкнеться лише трьох категорій громадян.

Про це інформує ТСН.ua.

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Кому з пенсіонерів пощастить отримати більше

Наступного місяця перерахують виплати кожному пенсіонерові, який продовжує працювати. Всі розміри підвищень будуть суто індивідуальними та залежатимуть від заробітної плати та розміру наявної пенсії. Чим вищі виплати, тим більші будуть надбавки.

Під підвищення потраплять громадяни, віком щонайменше 65 років із повним страховим стажем, 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Виплати зростуть, адже підвищиться мінімальна зарплатна до 8 тис. гривень у квітні. Очікується, що пенсії таких осіб зростуть до 3,2 тис. гривень. Однак виплатять нові розміри пенсій з 1 липня.

Ще одна категорія людей, яка отримає підвищення у квітні — пенсіонери поважного віку. Так, громадянам передбачені надбавки у разі досягнення 70, 75 та 80 років.

Зокрема, на 300 гривень підвищать виплати для громадян, яким наступного місяця виповниться 70 років. Громадянам віком 75 років і більше років доплату призначать у розмірі 456 грн. Близько 500 гривень доплати одержать ті, хто відсвяткує 80 років.

Однак це можливо тільки за наявності стажу у щонайменше 25 років. Також на доплати можуть претендувати особи, які на заслуженому відпочинку мають пенсію не вищу за 10,3 тис. грн.

Куди потрібно звертатися для перерахунку

Громадянам в усіх трьох випадках немає необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду задля перерахунку пенсій, адже таку процедуру здійснять автоматично.

До ПФУ доречно звернутися, якщо після проведення перерахунку, пенсія не збільшилася або зросла незначно.

Це можна зробити за місцем реєстрації чи зателефонувавши на гарячу лінію фонду.

У березні підвищили пенсії для 10 млн громадян, тоді як загалом в країні налічується 10,5 млн пенсіонерів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зафіксовані випадки припинення пенсійних виплат громадянам після їхнього виїзду за кордон. Існує кілька причин, зокрема, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо це не передбачено міжнародним договором України.

Раніше повідомлялося, що українські громадяни, які працюють неофіційно, не матимуть достатньо страхового стажу та законного права на пенсію. Відомо, які суми отримають українці за таких умов.