Цены на молоко — супермаркеты обновили стоимость молокопродуктов в марте

Некоторые цены на молокопродукты повысились в марте

Украинские супермаркеты продолжают обновлять стоимость молочных продуктов. Некоторые цены в марте 2023 года повысились, а некоторые — существенно упали.

Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin.

Какие сейчас цены на "молочку"

Так, в марте по сравнению с февралем на полках магазинов подешевел творог и сметана, а также молоко жирностью 1%.

Молоко 2,6% в среднем подорожало с 38,75 до 39,99 гривны за 900 мл, в то время как обезжиренное, наоборот, подешевело — с 38,60 до 37,17 гривны за 900 мл.

Изменилась в марте стоимость сыра. Цена за месяц снизилась с 67,84 до 63,57 гривны за 300 грамм.

Стоимость сметаны жирностью 15% в месяц упала с 40,03 до 39,57 гривны за 350 граммов, а жирностью 20% — с 45,10 до 44,54 гривны за 340 граммов.

Что говорят эксперты

По словам экспертов, производители молочных продуктов не прекращали увеличивать отпускные цены осенью 2022 года и в течение 2023 года продукция дальше будет дорожать. Предполагается, что стоимость молокопродуктов вырастет на 20-25%.

На это три основные причины: проблемы с энергоснабжением, инфляция в стране, и зависимость от ценовой тенденции на глобальном рынке.

Кроме того, несмотря на войну и блокирование морских портов, в прошлом году Украина экспортировала молочной продукции на 344,6 млн долларов, что на 39% больше, чем в предыдущем году. Этому способствовала, в частности, либерализация торговли между Украиной и Европейским союзом.

Напомним, Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

В Украине провели исследования по поводу того, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.