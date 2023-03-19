Ціни на молоко — супермаркети оновили вартість молокопродуктів у березні

Українські супермаркети змінюють ціни на "молочку"
Українські супермаркети продовжують оновлювати вартість молочних продуктів. Деякі ціни у березні 2023 року підвищились, а деякі — суттєво впали.
Про це свідчить інформація на порталі Мinfin.
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Які зараз ціни на "молочку"
Так, у березні у порівнянні з лютим на полицях магазинів подешевшав сир та сметана, а також молоко жирністю 1%.
Молоко 2,6% у середньому подорожчало із 38,75 до 39,99 гривні за 900 мл, тоді як знежирене, навпаки, подешевшало — з 38,60 до 37,17 гривні за 900 мл.
Змінилась у березні вартість сиру. Ціна за місяць знизилася із 67,84 до 63,57 гривні за 300 грамів.
Вартість сметани жирністю 15% за місяць впала із 40,03 до 39,57 гривні за 350 грамів, а жирністю 20% — з 45,10 до 44,54 гривні за 340 грамів.
Що кажуть експерти
За словами експертів, виробники молочних продуктів не припиняли збільшувати відпускні ціни восени 2022 року, і протягом 2023 року продукція далі буде дорожчати. Передбачають, що вартість молокопродуктів зросте на 20-25%.
На це є три основні причини: проблеми з енергопостачанням, інфляція в країні, та залежність від цінової тенденції на глобальному ринку.
Окрім того, попри війну та блокування морських портів минулого році, Україна експортувала молочної продукції на 344,6 млн доларів, що на 39% більше, ніж попереднього року. Цьому сприяла, зокрема, лібералізація торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
Нагадаємо, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.
В Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.