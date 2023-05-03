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Украинский банк выходит из активов РФ

3 мая 2023 15:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинский банк выходит из активов РФ
Украинский банк Сенс Банк. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Люксембургская холдинговая компания ABH Holdings, владеющая украинским банком "Сенс Банк", российским "Альфа-Банком" и "Альфа Страхованием", объявила о выходе из своих активов РФ. Член совета директоров ABH Holdings Эндрю Бакстер подтвердил, что компания выходит из банковского и страхового бизнеса в России. 

Об этом говорится в сообщении Сенс Банк.

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Украинский Сенс Банк выходит из российских активов

Он заявил, что в настоящее время они завершают работу над соглашением с европейскими регулирующими органами относительно продажи их российского банка и своего подхода к другим соглашениям, таким как продажа, перемещение или реструктуризация бизнеса. Бакстер также указал, что акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС, не участвуют в деятельности холдинга и не могут распоряжаться принадлежащими им пакетами акций.

Он считает, что вести бизнес одновременно в РФ и на Западе, а также в Украине, категорически нельзя. По словам Бакстера, концепция глобального бизнеса оказалась непрактичной, а глобализация оказалась циклическим процессом. 

Относительно сообщений в прессе Бакстер уточнил, что все договоры ОСАГО, упомянутые в статье, были заключены до февраля 2022 года. Кроме того, согласно российскому законодательству, эти договоры не действуют в горячих точках. 

"Альфа Страхование" действует в рамках режима санкций ЕС и не нарушает их. Это заявление дает представление о решении ABH Holding покинуть российский банковский и страховой рынок и его причинах", — указал он.

Напомним, что в Соединенных Штатах калифорнийское финучреждение First Republic Bank продают крупнейшему банку страны JPMorgan. На такой шаг пошли после резкого массового снятия депозитов клиентами финучреждения и рекордного падения акций.

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