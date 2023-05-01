First Republic Bank продадут JPMorgan

Калифорнийский First Republic Bank. Фото: First Republic

В Соединенных Штатах калифорнийское финучреждение First Republic Bank продают крупнейшему банку страны JPMorgan. На такой шаг пошли после резкого массового снятия депозитов клиентами финучреждения и рекордного падения акций.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что власти США вводят временную администрацию в финансовом учреждении First Republic Bank. Таким образом, JPMorgan еще сильнее укрепил свои позиции. Банк обязан взять на себя все депозиты, в том числе все незастрахованные, и фактически все активы.

JPMorgan перейдут активы First Republic, в том числе около 173 млрд долларов кредитов, 30 млрд долларов ценных бумаг, а также 92 млрд долларов депозитов. JPMorgan и Федеральная корпорация по страхованию депозитов совместно разделят бремя убытков, а также любые обращения по кредитам фирмы.

Перед этим власти Соединенных Штатов вели срочные переговоры о спасении очередного финучреждения. В итоге First Republic заинтересовались около шести банков, среди которых JPMorgan, Citizens и PNC.

Агентство Reuters ранее писало, что акции First Republic 28 апреля упали на 30%, до 4,31 доллара. С начала банковского кризиса в США с марта 2023 года акции First Republic потеряли 95% своей стоимости.

Банковский кризис

Напомним, в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

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