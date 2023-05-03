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Український банк виходить із активів РФ

3 травня 2023 15:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Український банк виходить із активів РФ
Український банк Сенс Банк. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Люксембурзька холдингова компанія ABH Holdings, яка володіє українським банком "Сенс Банк", російським "Альфа-Банком" та "Альфа Страхуванням", оголосила про вихід зі своїх активів РФ. Член ради директорів ABH Holdings Ендрю Бакстер підтвердив, що компанія виходить із банківського та страхового бізнесу в Росії.

Про це йдеться в повідомленні Сенс Банку.

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Він заявив, що наразі вони завершують роботу над угодою з європейськими регулюючими органами щодо продажу їхнього російського банку та свого підходу до інших угод, таких як продаж, переміщення чи реструктуризація бізнесу. Бакстер також зазначив, що акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, не беруть участі в діяльності холдингу і не можуть розпоряджатися пакетами акцій, що їм належать.

Він вважає, що вести бізнес одночасно у РФ та на Заході, а також в Україні категорично не можна. За словами Бакстера, концепція глобального бізнесу виявилася непрактичною, а глобалізація виявилася циклічним процесом.

Щодо повідомлень у пресі, Бакстер уточнив, що всі договори ОСАЦВ, згадані в статті, були укладені до лютого 2022 року. Крім того, згідно з російським законодавством, ці договори не діють у гарячих точках.

"Альфа Страхування" діє в рамках режиму санкцій ЄС та не порушує їх. Ця заява дає уявлення про рішення ABH Holding залишити російський банківський і страховий ринок та його причини", — зазначив він.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах каліфорнійську фінустанову First Republic Bank продають найбільшому банку країни JPMorgan. На такий крок пішли після різкого масового зняття депозитів клієнтами фінустанови та рекордного падіння акцій.

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