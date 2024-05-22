Украинцы в Польше зарегистрировали почти 50 тысяч ФЛП за два года

Украинский бар в Польше. Фото: NV

За последние два года украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. В прошлом году каждый десятый новый бизнес в стране был основан украинцами.

Об этом представители Дія.Бізнес в Варшаве рассказали в комментарии Укрінформу.

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В течение последних двух лет украинцы создали в Польше 48 464 ФЛП. К вспышке полномасштабного конфликта количество новых бизнесов от украинцев составило около 200 в месяц. В весенний период 2022 года эта цифра выросла с 600 до 1 700. В течение следующих месяцев украинцы регистрировали ежемесячно уже по две тысячи ФЛП, а в 2023 году этот показатель достиг 3 тысяч в месяц.

По данным Дія.Бізнес, в прошлом году украинцы открыли в Польше 30 325 новых индивидуальных компаний. В первые месяцы после регистрации они в основном направляли свою деятельность на украинский рынок.

"Например, сегодня в украинскую "Черноморку", "Львівські круасани", или Milk Bar очереди стоят на улицу. Люди по два часа ждут, чтобы сесть за столик. И если раньше это были преимущественно украинцы, то теперь мы видим, что около 40% в этих очередях — поляки. Рядом с нашим офисом открылся украинский салон красоты, где работают наши девушки, говорят по-украински, но 80% трафика при этом — это уже польские женщины", — рассказывает руководитель центра Дія.Бізнес в Варшаве Виктория Корытник.

Она отметила, что за последние полгода местная потребительская культура претерпела изменения под влиянием украинского бизнеса. Возможно, поляки не всегда желают поддерживать украинских предпринимателей, но сейчас у них часто нет выбора.

Что еще стоит знать

Напомним, более 2,6 тысячи компаний было открыто иностранцами в Украине после начала полномасштабной войны. Деньги в страну во время войны инвестировали граждане из 100 стран мира.

Мы также писали, что в первые три месяца текущего года Украина зарегистрировала невероятное количество новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно данным Единого государственного реестра, за этот период количество зарегистрированных ФЛП составляет 74 050 — это на 33,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 18% больше, чем в 2021 году.