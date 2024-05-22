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Український бізнес у Польщі — скільки ФОПів зареєстрували громадяни України за два роки

22 травня 2024 11:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці в Польщі зареєстрували майже 50 тисяч ФОПів за два роки
Український бар у Польщі. Фото: NV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За останні два роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП. Торік кожен десятий новий бізнес у країні був заснований українцями.

Про це представники Дія.Бізнес у Варшаві розповіли в коментарі Укрінформу.

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Детальніше про український бізнес у Польщі

Протягом останніх двох років українці створили в Польщі 48 464 ФОПи. До спалаху повномасштабного конфлікту кількість нових бізнесів від українців становила близько 200 на місяць. У весняний період 2022 року ця цифра зросла з 600 до 1 700. Протягом наступних місяців українці реєстрували щомісяця вже по дві тисячі ФОПів, а у 2023 році цей показник досягнув 3 тисяч на місяць.

За даними Дія.Бізнес, минулого року українці відкрили в Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. У перші місяці після реєстрації вони переважно спрямовували свою діяльність на український ринок.

"Наприклад, сьогодні в українську "Чорноморку", "Львівські круасани", чи Milk Bar черги стоять аж на вулицю. Люди по дві години чекають, щоб сісти за столик. І якщо раніше це були переважно українці, то тепер ми бачимо, що близько 40% у цих чергах — поляки. Поруч з нашим офісом відкрився український салон краси, де працюють наші дівчата, говорять українською, але 80% трафіку при цьому — це вже польські жінки", — розповідає керівник центру Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Коритнік. 

Вона зазначила, що за останні півроку місцева споживча культура зазнала змін під впливом українського бізнесу. Можливо, поляки не завжди бажають підтримувати українських підприємців, але зараз у них часто немає іншого вибору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, понад 2,6 тисячі компаній було відкрито іноземцями в Україні після початку повномасштабної війни. Гроші в країну під час війни інвестували громадяни з 100 країн світу.

Ми також писали, що у  перші три місяці поточного року Україна зареєструвала неймовірну кількість нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Згідно з даними Єдиного державного реєстру, за цей період кількість зареєстрованих ФОПів становить 74 050 — це на 33,6% більше, ніж за відповідний період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021 році.

Польща
Дія
ФОП
бізнес
Український бізнес

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