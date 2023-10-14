Украинский импорт в этом году вдвое превышает экспорт: чего ввезли больше всего

Грузовики с продукцией на границе. Иллюстративное фото: ZIK

За девять месяцев 2023 года в Украину было импортировано продукции на 46,6 миллиарда долларов. Экспорт из Украины составляет — 27,1 миллиардов долларов.

Об этом рассказали в Государственной таможенной службе.

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Объем импорта

Отмечается, что в течение этого периода облагаемый налогом импорт был в размере 38,3 миллиарда долларов, в процентном соотношении — 82% общих объемов импортируемых товаров.

Объемы украинских импортов и экспортов. Инфографика: Государственная таможенная служба

"Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-сентябре 2023 года составила 0,48 долларов/кг, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

За первые три квартала этого года Украине удалось импортировать больше всего товаров из таких стран:

Китая — 7,4 млрд долларов;

Польши — 4,9 млрд долларов;

Турции — 3,7 млрд долларов.

Размер украинского экспорта

Больше всего из Украины было экспортировано продукции в:

Польшу — на 3,7 млрд долларов;

Румынию — на 3 млрд долларов;

Турцию — на 1,9 млрд долларов.

Следует добавить, что 65% ввозимых товаров это:

машины, оборудование и транспорт (14,1 млрд долларов),

продукция химической промышленности (8,4 млрд долларов),

топливно-энергетические товары (7,9 млрд долларов).

Больше всего экспортировали:

продовольственных товаров (16,1 млрд долларов),

металлов и изделий из них (3 млрд долларов),

машин, оборудование и транспорта (2,3 млрд долларов).

Во время таможенного оформления экспорта товаров, имеющих установленную вывозную пошлину, бюджет получил 472,9 млн грн.

Напомним, украинские аграрии собрали уже более 52,5 миллионов тонн нового урожая зерновых, бобовых и масличных культур. Среди них исторический урожай гречки за время Независимости.