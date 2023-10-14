Український імпорт цього року вдвічі перевищує експорт: чого ввезли найбільше

Вантажівки з продукцією на кордоні. Ілюстративне фото: ZIK

Протягом дев'яти місяців 2023 року в Україну було імпортовано продукції на 46,6 мільярда доларів. Експорт з України становить — 27,1 мільярдів доларів.

Про це розповіли у Державній митній службі.

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Обсяг імпорту

Зазначається, що впродовж цього періоду оподаткований імпорт був у розмірі 38,3 мільярда доларів, у відсотковому співвідношенні — 82% загальних обсягів товарів, які були імпортовані.

Обсяги українських імпорту та експорту. Інфографіка: Державна митна служба

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало 0,48 дол/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", — йдеться у повідомленні.

За перші три квартали цього року Україні вдалося імпортувати найбільше товарів з таких країн:

Китаю — 7,4 млрд дол;

Польщі — 4,9 млрд дол;

Туреччини — 3,7 млрд дол.

Розмір українського експорту

Найбільше з України було експортовано продукції до:

Польщі — на 3,7 млрд дол;

Румунії — на 3 млрд дол;

Туреччини — на 1,9 млрд дол.

Варто додати, що 65% ввезених товарів це:

машини, устаткування та транспорт (14,1 млрд дол),

продукція хімічної промисловості (8,4 млрд дол),

паливно-енергетичні товари (7,9 млрд дол).

Найбільше експортували:

продовольчих товарів (16,1 млрд дол),

металів та виробів з них (3 млрд дол),

машин, устаткування та транспорту (2,3 млрд дол).

Під час митного оформлення експорту товарів, які мають встановлене вивізне мито, бюджет отримав 472,9 млн грн.

Нагадаємо, українські аграрії зібрали вже понад 52,5 мільйона тонн нового врожаю зернових, бобових та олійних культур. Серед них історичний врожай гречки за часи Незалежності.