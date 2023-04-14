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Украинский водород для Европы: нардеп об экономическом прогрессе после победы

14 апреля 2023 15:18
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Автомобили на водороде: Камельчук об экономическом прогрессе
Экспорт водорода из Украины. Фото: пресс-служба ГТС Украины
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине еще в 2021 году был зарегистрирован первый водородный автомобиль. Сейчас ученые ряда европейских стран исследуют вероятность добычи водорода с земной поверхности. Источники водорода расположены и на территории Украины.

Как это поможет стране после победы достичь экономического прогресса, в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Юрий Камельчук
Нардеп Юрий Камельчук.
Фото: Новости.

"Сейчас, за год полномасштабной войны, трудно и вспомнить время, когда в начале 2021 года, в Украине был зарегистрирован первый водородный автомобиль. И новость об этом стала настоящей сенсацией. Toyota Mirai — авто с водородными топливными элементами", – рассказал нардеп.

Он добавил, что ученые ряда европейских стран исследуют вероятность добычи водорода с земной поверхности. Ведь в отличие от угля, нефти и газа, водород — неисчерпаемый ресурс.

"И вероятно, самые большие источники водорода находятся именно в западной части Украины. Вы представьте масштаб экономического прогресса, который может постигнуть нашу страну уже вскоре после победы в войне над Россией", — подытожил Камельчук.

Напомним, в Украине в феврале текущего года вырос спрос на электромобили . В последний зимний месяц продажи новых автомобилей на аккумуляторных батареях питания (BEV) увеличились в три раза.

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