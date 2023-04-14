Автомобілі на водні: Камельчук про економічний прогрес

Експорт водню з України. Фото: прессслужба ГТС України

В Україні ще у 2021 році зареєстрували перший водневий автомобіль. Зараз вчені кількох європейських країн досліджують імовірність видобування водню із земної поверхні. Джерела водню розташовані і на території України.

Як це допоможе країні після перемоги досягти економічного прогресу, в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук.

Фото: Новини.LIVE

"Зараз, за рік повномасштабної війни, важко й пригадати час, коли на початку 2021 року, в Україні було зареєстровано перший водневий автомобіль. І новина про це стала справжньою сенсацією. Toyota Mirai — авто з водневими паливними елементами", — розповів нардеп.

Він додав, що вчені кількох європейських країн досліджують імовірність видобування водню із земної поверхні. Адже, навідміну від вугілля, нафти і газу, водень — невичерпний ресурс.

"І ймовірно, найбільші джерела водню знаходяться саме у західній частині України. Ви уявіть собі масштаб економічного прогресу, який може спіткати нашу країну уже невдовзі після перемоги у війні над Росією”, — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.