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Український водень для Європи: нардеп про економічний прогрес після перемоги

14 квітня 2023 15:18
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Автомобілі на водні: Камельчук про економічний прогрес
Експорт водню з України. Фото: прессслужба ГТС України
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні ще у 2021 році зареєстрували перший водневий автомобіль. Зараз вчені кількох європейських країн досліджують імовірність видобування водню із земної поверхні. Джерела водню розташовані і на території України. 

Як це допоможе країні після перемоги досягти економічного прогресу, в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Юрій Камельчук
Нардеп Юрій Камельчук. 
Фото: Новини.LIVE

"Зараз, за рік повномасштабної війни, важко й пригадати час, коли на початку 2021 року, в Україні було зареєстровано перший водневий автомобіль. І новина про це стала справжньою сенсацією. Toyota Mirai — авто з водневими паливними елементами", — розповів нардеп. 

Він додав, що вчені кількох європейських країн досліджують імовірність видобування водню із земної поверхні. Адже, навідміну від вугілля, нафти і газу, водень — невичерпний ресурс.

"І ймовірно, найбільші джерела водню знаходяться саме у західній частині України. Ви уявіть собі масштаб економічного прогресу, який може спіткати нашу країну уже невдовзі після перемоги у війні над Росією”, — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.

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