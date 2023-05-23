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Украинским водителям в Италии грозит наказание: какие теперь требования

23 мая 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Водителям из Украины грозит наказание в Италии
Салон транспортного средства. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Италии изменились правила для украинских водителей. За невыполнение требований будет грозить наказание.

Об этом проинформировал сервисный сайт Visit Ukraine.

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Изменения в Италии для украинских водителей

Теперь все украинские автомобили нужно регистрировать водителям на территории итальянской страны. Иначе ждет наказание — все незарегистрированные транспортные средства попросят вывезти за пределы Италии.

По новым правилам, информацию о машине необходимо внести в реестр иностранных транспортных средств (REVE). После этого украинским водителям будут выданы номерные знаки европейского образца. Такие знаки будут действовать до окончания действия вида на жительство в этой стране.

Обменять номерной знак можно в офисах CIA. Также получить новые документы можно через посольство Украины.

В то же время, иностранцы, не имеющие без вида на жительство, могут пользоваться незарегистрированным автомобилем в течение года со дня пересечения границы.

Для украинцев, которые теперь резиденты Италии, предусмотрено требование легализации собственного авто. Это необходимо сделать в течение трех месяцев со дня обретения такого статуса.

Напомним, ранее мы писали о платных дорогах в европейских странах, а также о штрафах, которые могут быть выписаны за нарушение правил их пользования.

Также мы сообщали, что страны Европы поддержали уменьшение углеродных выбросов.

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