Водіям з України загрожує покарання в Італії

Українським водіям в Італії загрожує покарання: які тепер вимоги
В Італії змінились правила для українських водіїв. За невиконання вимог загрожуватиме покарання.
Про це поінформував сервісний сайт Visit Ukraine.
Зміни в Італії для українських водіїв
Як зазначається, тепер всі українські автомобілі потрібно реєструвати водіям на території італійської країни. Інакше чекає покарання — всі незареєстровані транспортні засоби попросять вивезти за межі Італії.
За новими правилами, інформацію про машину необхідно внести у реєстр іноземних транспортних засобів (REVE). Після цього українським водіям видадуть номерні знаки європейського зразка. Такі знаки будуть чинні до закінчення дії посвідки на проживання в цій країні.
Обміняти номерний знак можна в офісах CIA. Також отримати нові документи на авто можна через посольство України.
Водночас, іноземці, які не мають посвідки на проживання, можуть користуватися незареєстрованою автівкою упродовж року з дня перетину кордону.
Для тих українців, які тепер резиденти Італії, передбачена вимога легалізації власного авто. Це необхідно зробити протягом трьох місяців з дня набуття такого статусу.
Нагадаємо, раніше ми писали про платні дороги в європейських країнах, а також про штрафи, які можуть бути виписані за порушення правил їх користування.
Також ми повідомляли про те, що країни Європи підтримали зменшення вуглецевих викидів.