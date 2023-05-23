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Українським водіям в Італії загрожує покарання: які тепер вимоги

23 травня 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Водіям з України загрожує покарання в Італії
Салон транспортного засобу. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Італії змінились правила для українських водіїв. За невиконання вимог загрожуватиме покарання.

Про це поінформував сервісний сайт Visit Ukraine.

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Зміни в Італії для українських водіїв

Як зазначається, тепер всі українські автомобілі потрібно реєструвати водіям на території італійської країни. Інакше чекає покарання — всі незареєстровані транспортні засоби попросять вивезти за межі Італії.

За новими правилами, інформацію про машину необхідно внести у реєстр іноземних транспортних засобів (REVE). Після цього українським водіям видадуть номерні знаки європейського зразка. Такі знаки будуть чинні до закінчення дії посвідки на проживання в цій країні.

Обміняти номерний знак можна в офісах CIA. Також отримати нові документи на авто можна через посольство України.

Водночас, іноземці, які не мають посвідки на проживання, можуть користуватися незареєстрованою автівкою упродовж року з дня перетину кордону.

Для тих українців, які тепер резиденти Італії, передбачена вимога легалізації власного авто. Це необхідно зробити протягом трьох місяців з дня набуття такого статусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про платні дороги в європейських країнах, а також про штрафи, які можуть бути виписані за порушення правил їх користування.

Також ми повідомляли про те, що країни Європи підтримали зменшення вуглецевих викидів.

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